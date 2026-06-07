Zelensky à Londres pour s'entretenir avec Starmer, Macron et Merz

Les dirigeants de l'E3 et le président ukrainien Zelenskiy se rencontrent à Londres
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a accueilli dimanche le président ukrainien Volodimir Zelensky à Downing Street, ainsi que le chancelier Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron, pour des entretiens portant sur le soutien européen à Kyiv et l'intensification des efforts visant à mettre fin à la guerre.
"L'accent est mis principalement sur notre défense dans le contexte de la guerre, sur une coopération renforcée pour la sécurité de toute l'Europe dans le domaine de la défense aérienne, et sur notre vision commune des perspectives diplomatiques", a écrit Volodimir Zelensky sur X à son arrivée en Grande-Bretagne.
"L'Europe doit prendre part aux négociations et doit se montrer forte", a-t-il ajouté.
La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne forment une alliance de sécurité informelle, appelée l'E3, devenue l'un des principaux soutiens internationaux de l'Ukraine.
Emmanuel Macron a déclaré vendredi que les Européens pourraient aider l'Ukraine et la Russie à mettre en place à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix, bien que les deux camps s'accusent mutuellement de refuser tout compromis.
Volodimir Zelensky a publié jeudi une lettre ouverte proposant des pourparlers en tête à tête avec Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre, déclenchée début 2022, mais le président russe a rejeté cette proposition.
Volodimir Zelensky a avancé que les Russes en avaient assez des attaques de missiles et de drones ukrainiens, de la forte inflation et des pénuries de carburant, et qu'ils étaient prêts pour la paix.
Vladimir Poutine a répondu que cette offre ne semblait pas sincère et qu'il ne voyait actuellement aucun intérêt à rencontrer le président ukrainien, ajoutant qu'un accord "à long terme" était nécessaire.
Le chef du Kremlin a campé sur ses positions lors d'une rencontre avec les médias internationaux jeudi, mais il a également déclaré que les propositions de paix du président américain Donald Trump pourraient mettre fin aux combats si Kyiv était prête à des compromis.
(Reportage Dan Peleschuk et Paul Sandle, version française Benjamin Mallet)
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