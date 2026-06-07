Zelensky à Londres pour s'entretenir avec Starmer, Macron et Merz

Les dirigeants de l'E3 et le président ukrainien Zelenskiy se rencontrent à Londres

Le Premier ministre britannique Keir ‌Starmer a accueilli dimanche le président ukrainien Volodimir Zelensky à Downing Street, ainsi ​que le chancelier Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron, pour des entretiens portant sur le soutien européen à Kyiv et l'intensification des efforts visant à ​mettre fin à la guerre.

"L'accent est mis principalement sur notre défense dans le contexte de la guerre, sur ​une coopération renforcée pour la sécurité de ⁠toute l'Europe dans le domaine de la défense aérienne, et sur notre ‌vision commune des perspectives diplomatiques", a écrit Volodimir Zelensky sur X à son arrivée en Grande-Bretagne.

"L'Europe doit prendre part aux négociations et ​doit se montrer forte", ‌a-t-il ajouté.

La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne forment une alliance ⁠de sécurité informelle, appelée l'E3, devenue l'un des principaux soutiens internationaux de l'Ukraine.

Emmanuel Macron a déclaré vendredi que les Européens pourraient aider l'Ukraine et la Russie à ⁠mettre en place ‌à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix, bien ⁠que les deux camps s'accusent mutuellement de refuser tout compromis.

Volodimir Zelensky a publié ‌jeudi une lettre ouverte proposant des pourparlers en tête à tête ⁠avec Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre, déclenchée ⁠début 2022, mais le ‌président russe a rejeté cette proposition.

Volodimir Zelensky a avancé que les Russes en ​avaient assez des attaques de missiles et ‌de drones ukrainiens, de la forte inflation et des pénuries de carburant, et qu'ils étaient prêts pour ​la paix.

Vladimir Poutine a répondu que cette offre ne semblait pas sincère et qu'il ne voyait actuellement aucun intérêt à rencontrer le président ukrainien, ajoutant ⁠qu'un accord "à long terme" était nécessaire.

Le chef du Kremlin a campé sur ses positions lors d'une rencontre avec les médias internationaux jeudi, mais il a également déclaré que les propositions de paix du président américain Donald Trump pourraient mettre fin aux combats si Kyiv était prête à des compromis.

(Reportage Dan Peleschuk et Paul Sandle, ​version française Benjamin Mallet)