Snap cible les entreprises avec les outils d'IA de Salesforce et de Nvidia pour ses lunettes de réalité augmentée Specs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations au paragraphe 8 concernant l'offre groupée à 2 395 $)

Snap a annoncé mercredi des partenariats avec des entreprises telles que Salesforce, Nvidia et Amazon Web Services afin d’intégrer des outils professionnels à ses lunettes de réalité augmentée Specs, cherchant ainsi à répondre à la demande des entreprises pour s’implanter sur ce marché très concurrentiel.

Dévoilées en juin au prix élevé de 2 195 dollars , les Specs constituent un pari majeur de la société de réseaux sociaux dirigée par Evan Spiegel SNAP.N dans un secteur qui attire de plus en plus d'investissements et d'intérêt de la part des consommateurs, et qui est dominé par son rival des géants de la tech, Meta META.O .

Apple AAPL.O a toutefois obtenu des résultats mitigés dans ses efforts pour faire de son casque Vision Pro un succès grand public , ce qui souligne les défis auxquels est confronté le segment des gadgets alimentés par l’IA.

Pour stimuler ses ventes sur un marché difficile, Snap positionne ses lunettes de RA comme un outil de travail destiné aux entreprises à la recherche de solutions informatiques mains libres dans des environnements traditionnellement déconnectés des ordinateurs de bureau, tels que les usines, les points de vente et les interventions sur le terrain.

Snap a indiqué que l’éditeur de logiciels d’entreprise Salesforce CRM.N intégrerait sa plateforme d’agents IA, Agentforce, à Specs, permettant ainsi aux employés d’accéder aux données de l’entreprise et d’automatiser des tâches via les lunettes.

Nvidia NVDA.O assurera le fonctionnement de l’IA, permettant ainsi à Specs d’interpréter l’environnement visuel d’un employé et de récupérer les données d’entreprise pertinentes, tandis qu’Amazon Web Services AMZN.O proposera son assistant IA, permettant aux employés d’utiliser des commandes vocales pour des tâches telles que la vérification de la disponibilité des produits.

Snap n’a pas divulgué les conditions financières de ces partenariats, qui incluent notamment ceux conclus avec l’éditeur de logiciels Trifork et la société de logiciels de réalité augmentée Hololight.

Le boîtier de recharge des Specs, qui peut être acheté séparément ou dans le cadre d’un pack coûteux à 2 395 dollars, disposera d’une connectivité mobile grâce à ses partenaires de télécommunications, notamment Verizon VZ.N aux États-Unis, Orange ORAN.PA en France et EE BT.L du groupe BT au Royaume-Uni.

Snap, qui a également annoncé mercredi le service d’intelligence artificielle « Specs Intelligence », avait précédemment indiqué que les livraisons des lunettes devraient débuter à l’automne aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

À partir du mois d’octobre, les consommateurs pourront essayer les Specs au centre commercial Westfield Century City de Los Angeles, a précisé Snap.