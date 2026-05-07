La Banque de Norvège relève ses taux d'intérêt pour freiner l'inflation

Vue du bâtiment de la banque centrale norvégienne à Oslo

par Nerijus Adomaitis et Terje Solsvik

La banque centrale norvégienne a relevé jeudi son taux directeur ​de 25 points de base, le portant à 4,25%, une décision prise plus tôt que ne l'avaient prévu les analystes interrogés par Reuters, ​afin de contenir les pressions inflationnistes alimentées par une forte croissance des salaires et ​des coûts énergétiques élevés.

La couronne norvégienne ⁠s'est raffermie à 10,85 contre l'euro à 08h04 GMT, contre 10,92 ‌juste avant l'annonce.

"L'inflation est trop élevée et dépasse l'objectif depuis plusieurs années", a déclaré la gouverneure Ida Wolden ​Bache dans un communiqué.

Le ‌comité de politique monétaire de la banque centrale norvégienne ⁠a abaissé ses taux à deux reprises l'année dernière et avait laissé entrevoir en décembre de nouvelles baisses en 2026. Il a ⁠depuis changé de ‌cap en raison des inquiétudes liées à l'inflation ainsi qu'à ⁠la hausse des prix de l'énergie due à la guerre ‌en Iran.

"Les perspectives de politique monétaire ne semblent pas ⁠avoir changé de manière significative depuis la réunion de ⁠politique monétaire de ‌mars, mais une grande incertitude plane sur l'évolution future de l'économie", a déclaré ​la banque dans son communiqué.

Le ‌taux d'inflation sous-jacente annuel de la Norvège s'est établi à 3,0% en glissement annuel en ​mars, soit légèrement en dessous des prévisions mais bien au-dessus de l'objectif de 2,0% fixé par la banque centrale.

Une majorité des économistes ⁠interrogés par Reuters avant l'annonce, soit 15 sur 23, avaient déclaré que la Norges Bank maintiendrait son taux directeur inchangé jeudi, tandis que les huit autres s'attendaient à une hausse de 25 points de base.

(Rédigé par Nerijus Adomaitis et Terje Solsvik ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Blandine Hénault)