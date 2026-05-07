La Banque de Norvège relève ses taux d'intérêt pour freiner l'inflation

Vue du bâtiment de la banque centrale norvégienne à Oslo
par Nerijus Adomaitis et Terje Solsvik
La banque centrale norvégienne a relevé jeudi son taux directeur de 25 points de base, le portant à 4,25%, une décision prise plus tôt que ne l'avaient prévu les analystes interrogés par Reuters, afin de contenir les pressions inflationnistes alimentées par une forte croissance des salaires et des coûts énergétiques élevés.
La couronne norvégienne s'est raffermie à 10,85 contre l'euro à 08h04 GMT, contre 10,92 juste avant l'annonce.
"L'inflation est trop élevée et dépasse l'objectif depuis plusieurs années", a déclaré la gouverneure Ida Wolden Bache dans un communiqué.
Le comité de politique monétaire de la banque centrale norvégienne a abaissé ses taux à deux reprises l'année dernière et avait laissé entrevoir en décembre de nouvelles baisses en 2026. Il a depuis changé de cap en raison des inquiétudes liées à l'inflation ainsi qu'à la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran.
"Les perspectives de politique monétaire ne semblent pas avoir changé de manière significative depuis la réunion de politique monétaire de mars, mais une grande incertitude plane sur l'évolution future de l'économie", a déclaré la banque dans son communiqué.
Le taux d'inflation sous-jacente annuel de la Norvège s'est établi à 3,0% en glissement annuel en mars, soit légèrement en dessous des prévisions mais bien au-dessus de l'objectif de 2,0% fixé par la banque centrale.
Une majorité des économistes interrogés par Reuters avant l'annonce, soit 15 sur 23, avaient déclaré que la Norges Bank maintiendrait son taux directeur inchangé jeudi, tandis que les huit autres s'attendaient à une hausse de 25 points de base.
(Rédigé par Nerijus Adomaitis et Terje Solsvik ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)
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