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Suède: La Riksbank laisse ses taux d'intérêt inchangés
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 11:28

Le gouverneur de la Riksbank, M. Thedeen, donne une conférence de presse à Malmö

Le gouverneur de la Riksbank, M. Thedeen, donne une conférence de presse à Malmö

La Riksbank, la banque ‌centrale suédoise, a maintenu jeudi son taux directeur inchangé à 1,75%, comme prévu, ​et a déclaré que, malgré le risque accru d'inflation lié à la guerre au Moyen-Orient, elle pouvait se permettre d'attendre de voir comment la situation évoluait avant ​d'ajuster sa politique monétaire.

La Riksbank maintient le statu quo depuis qu'elle a abaissé ses taux d'intérêt d'un ​quart de point de pourcentage pour la ⁠dernière fois en septembre 2025.

Cependant, si l'orientation de la politique monétaire ‌n'a pas changé, le contexte économique a considérablement évolué depuis lors.

Après avoir dépassé l'objectif de 2% l'année dernière, l'inflation sous-jacente a atteint ​en avril son niveau ‌le plus bas depuis 30 ans, s'établissant à 0,0%.

Cette situation, ⁠qui fait de la Suède un cas à part en Europe, s'explique en partie par une réduction temporaire de la TVA sur les denrées alimentaires, mais ⁠la vigueur de ‌la couronne suédoise et les accords salariaux modestes ont également joué ⁠un rôle.

La croissance économique au premier trimestre a également été faible, et ‌la Riksbank estime que les conditions favorables actuelles lui permettent de ⁠ne pas se précipiter pour relever les taux, malgré les ⁠craintes que la ‌situation au Moyen-Orient n'entraîne une hausse des prix à l'avenir.

"Il est possible d'attendre ​jusqu'à ce que l'on ait une vision ‌plus claire des effets de la guerre et des chocs d'offre qu'elle entraîne", a-t-elle déclaré dans un ​communiqué.

L'incertitude reste toutefois grande, notamment quant à la durée de la guerre et à son impact sur la croissance et l'inflation.

Les analystes interrogés ⁠par Reuters tablaient de façon unanime sur un statu quo jeudi. Leur prévision médiane indique une hausse des taux au début 2027 mais les anticipations des marchés monétaires laissent entrevoir la possibilité d'un resserrement d'ici la fin de l'année.

(Rédigé par Niklas Pollard, Simon Johnson et Anna Ringstrom à Stockholm ; version française Diana Mandia, ​édité par Blandine Hénault)

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