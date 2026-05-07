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Zone euro: Les ventes au détail reculent moins que prévu en mars
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 11:29

Les ministres des finances de la zone euro se réunissent à Bruxelles

Les ministres des finances de la zone euro se réunissent à Bruxelles

‌Les ventes au détail ​dans la zone euro ont diminué moins que prévu ​sur un mois en ​mars, selon les ⁠données publiées jeudi par ‌Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ventes ​au ‌détail dans les pays ⁠partageant l'euro ont baissé de 0,1% en mars ⁠sur ‌un mois, alors que ⁠les analystes interrogés ‌par Reuters tablaient ⁠sur un recul de ⁠0,3%, ‌comme en février (révisé de -0,2%).

Sur un ​an, ‌les ventes au détail ont progressé de ​1,2% en mars, contre 1,3% ⁠le mois précédent (révisé de +1,7%) et un consensus à +1,0%.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par ​Sophie Louet)

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