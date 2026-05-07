Zone euro: Les ventes au détail reculent moins que prévu en mars

Les ministres des finances de la zone euro se réunissent à Bruxelles
Les ventes au détail dans la zone euro ont diminué moins que prévu sur un mois en mars, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Les ventes au détail dans les pays partageant l'euro ont baissé de 0,1% en mars sur un mois, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un recul de 0,3%, comme en février (révisé de -0,2%).
Sur un an, les ventes au détail ont progressé de 1,2% en mars, contre 1,3% le mois précédent (révisé de +1,7%) et un consensus à +1,0%.
(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Sophie Louet)
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