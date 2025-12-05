Smith & Wesson en hausse après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions du fabricant d'armes Smith & Wesson SWBI.O sont en hausse de 2,3% à 9,12$ en pré-marché après que les ventes du T2 et le BPA aient battu les estimations

** La société a affiché des ventes nettes de 124,7 millions de dollars au T2 , supérieures aux estimations de 123,7 millions de dollars

** BPA ajusté de 0,04 $, supérieur à l'estimation des analystes de 0,02 $ - données compilées par LSEG

** Les nouveaux produits ont généré 38,7% des ventes trimestrielles; la société s'attend à ce que les ventes du 3ème trimestre augmentent de 8% à 10% par rapport à l'année précédente

** L'action SWBI a baissé de 11,8 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture