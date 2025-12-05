 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 125,46
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Smith & Wesson en hausse après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions du fabricant d'armes Smith & Wesson SWBI.O sont en hausse de 2,3% à 9,12$ en pré-marché après que les ventes du T2 et le BPA aient battu les estimations

** La société a affiché des ventes nettes de 124,7 millions de dollars au T2 , supérieures aux estimations de 123,7 millions de dollars

** BPA ajusté de 0,04 $, supérieur à l'estimation des analystes de 0,02 $ - données compilées par LSEG

** Les nouveaux produits ont généré 38,7% des ventes trimestrielles; la société s'attend à ce que les ventes du 3ème trimestre augmentent de 8% à 10% par rapport à l'année précédente

** L'action SWBI a baissé de 11,8 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

SMITH & WSSN BRN
8,9100 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank