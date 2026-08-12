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Smelting Gresik, une filiale de Freeport Indonesia, suspend ses activités pour permettre la réparation de ses fours, a annoncé la société
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 03:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du communiqué)

Freeport Indonesia a déclaré mercredi que les activités de fonderie de sa filiale Smelting Gresik étaient à l'arrêt depuis le 8 août en raison de réparations sur les fours.

* Tony Wenas, directeur général de Freeport Indonesia, a déclaré dans un communiqué que la société s'attend à ce que les réparations soient achevées au cours du trimestre en cours.

* La fonderie est exploitée par PT Smelting, une coentreprise détenue à 66% par Freeport Indonesia et à 34% par la société japonaise Mitsubishi Materials.

* La capacité de production annuelle de l'usine avait atteint 342.000 tonnes métriques de cathodes de cuivre.

* À la suite de cet incident, M. Wenas a indiqué que Freeport Indonesia avait ajusté son calendrier d’expédition et qu’elle allait accélérer la remise en service de sa fonderie de Manyar, également située à Gresik, dont la reprise des opérations est prévue d’ici la fin du mois d’août, soit plus tôt que prévu initialement.

* “Cet arrêt temporaire n’affecte pas la production de Grasberg et Freeport Indonesia évalue actuellement l’impact sur les prévisions de ventes annoncées précédemment”, a déclaré Wenas.

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