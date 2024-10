Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SMCP: baisse organique de près de 3% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 13:40









(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) affiche un chiffre d'affaires de 878 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, en baisse de 2,7% en organique sous le poids de la Chine, sans laquelle ses ventes ont augmenté de 1,4% en organique.



Le groupe met en avant une poursuite de l'optimisation du réseau de magasins avec 35 fermetures nettes sur le troisième trimestre, principalement en Asie et chez Claudie Pierlot en Europe, pour atteindre 1.666 points de vente.



'Les équipes du groupe sont pleinement engagées dans la poursuite du plan d'action initié en début d'année, visant à stimuler notre croissance tout en veillant à notre solidité financière et en protégeant notre rentabilité', indique sa DG Isabelle Guichot.





