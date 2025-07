SMCP: au plus haut depuis 2023, l'intérêt spéculatif relancé information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 16:16









(CercleFinance.com) - L'action SMCP affiche une seconde séance consécutive de forte hausse lundi, toujours soutenue par l'annonce d'une décision de justice favorable.



Après avoir grimpé de 3,5% vendredi, le titre de la maison-mère des enseignes Sandro, Maje et Claudie Pierlot s'adjuge encore 4,6% aujourd'hui, revenant ainsi à des plus hauts depuis l'été 2023.



Pour mémoire, la justice singapourienne a décidé vendredi d'ordonner à Dynamic Treasure Group (DTG) de restituer à European Topsoho (ETS) la participation de 15,5% du capital de SMCP qui lui avait été cédée en 2021.



Cette décision intervient alors que la justice britannique avait déjà estimé en septembre dernier que cette cession par European Topsoho, l'ancien actionnaire de référence chinois de SMCP désormais en faillite, vers DTG, une holding elle-même gérée par la fille du propriétaire d'European Topsoho, était illégale.



Il s'agit donc un nouveau revers pour European Topsoho, l'ancien actionnaire majoritaire du propriétaire des enseignes Sandro, Maje et Claudie Pierlot, qui va devoir remettre cette participation à son créancier GLAS.



En tenant compte de sa participation existante de près de 29% et d'une part résiduelle de 8% d'European Topsoho, Glas va désormais être en mesure de contrôler près de 53% du capital de SMCP, voire de trouver un acquéreur potentiel après près de quatre ans de conflits actionnariaux.



Pour Florent Thy-tine, analyste chez TP ICAP Midcap, l'aspect spéculatif du dossier est désormais relancé, ce qui signifie selon lui que la décote liée à l'actionnariat de la société devrait être rapidement effacée.



'Cette décision est un grand pas vers un possible rachat du groupe', souligne le professionnel dans une note de recherche diffusée dans la matinée.



'En effet, Glas, devrait relancer le process de cession de sa participation', assure-t-il.



'Nous pensons qu'en cas de cession, la valorisation pourrait être nettement plus élevée que la valorisation actuelle', précise l'analyste de TP ICAP, qui maintient une recommandation d'achat sur le titre.





