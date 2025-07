Alstom décroche une commande de 2 milliards d'euros pour le rail new-yorkais

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Alstom a décroché une commande de 2 milliards d'euros pour le réseau de trains de banlieue qui desservent la région métropolitaine de New York, a détaillé le groupe ferroviaire lundi.

La commande de la Metropolitan Transportation Authority, l'organisme public qui supervise également le métro de New York, "concerne la fourniture de véhicules M-9A pour le réseau Long Island Rail Road et le Metro-North Railroad", selon une note aux investisseurs diffusée vendredi, que le groupe a "l'obligation légale" de publier.

Cette commande sera comptabilisée au deuxième trimestre de l'exercice 2025-2026.

Le contrat porte sur la fabrication de 316 voitures de trains périurbains et "comprend une option pour 242 voitures supplémentaires, pour une valeur additionnelle de 1,3 milliard d’euros au maximum", a détaillé Alstom lundi soir dans un communiqué.

"Les voitures M-9A remplaceront les voitures M-3, vieilles de 40 ans, qui étaient le plus ancien modèle en service sur les lignes de banlieue. Elles permettront un voyage plus silencieux, plus agréable et plus fiable. Les voitures seront équipées de ports USB, d’un espace pour les fauteuils roulants et de toilettes accessibles à tous. Deux paires de portes extra-larges situées de chaque côté de la voiture continueront à garantir que les passagers puissent embarquer et débarquer le plus rapidement possible", fait également valoir le groupe.

Cela devrait permettre la création de près de 300 emplois sur les deux sites de production d’Alstom situés dans le nord de l’État de New York, est-il ajouté.