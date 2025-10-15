Smaio : Résultats semestriels en nets progrès

Publication des résultats semestriels 2025
Après avoir publié un chiffre d’affaires S1 en hausse à trois chiffres (+126% à 5,0 M€), SMAIO annonce des résultats en nette amélioration et conformes à nos attentes. L’EBITDA enregistre une progression de +96% (-0,03 M€ vs -0,8 M€ au S1 2024), alors que le RNpg ressort à -0,7 M€ (vs -1,2 M€). Le groupe continue par ailleurs d’afficher une croissance très vigoureuse sur le T3 (+87%) et de surfer sur excellente dynamique commerciale.
Perspectives et estimations
Après ce bon premier semestre et un T3 encore en forte croissance, SMAIO confirme l’excellente exécution de sa feuille de route, qui devrait l’amener sur une trajectoire de croissance rentable assez rapidement, orientée autour de deux leviers principaux : le focus aux US et la poursuite des investissements en matière d’innovation et de développement destinés à conserver, et même à renforcer, l’avantage technologique du groupe.
A la suite de la publication, nous revoyons en revanche nos atterrissages 2025 afin de prendre en compte 1/ l’effet de change USD/EUR très défavorable au groupe sur l’année et 2/ une base assez exigeante sur le T4. Nous révisons notre prévision de CA à 9,7 M€ (vs 11,1 M€ précédemment), qui implique un T4 2025 en croissance de +25%, et celle d’EBITDA avant CIR à -0,8 M€ (vs -0,4 M€ précédemment) pour un RN de -1,9 M€ (vs -1,3 M€).
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre et réhaussons légèrement notre objectif de cours à 8,20€ (vs 7,50€ précédemment).
