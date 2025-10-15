 Aller au contenu principal
Smaio : Résultats semestriels en nets progrès
information fournie par EuroLand Corporate 15/10/2025 à 07:44

Publication des résultats semestriels 2025


Après avoir publié un chiffre d’affaires S1 en hausse à trois chiffres (+126% à 5,0 M€), SMAIO annonce des résultats en nette amélioration et conformes à nos attentes. L’EBITDA enregistre une progression de +96% (-0,03 M€ vs -0,8 M€ au S1 2024), alors que le RNpg ressort à -0,7 M€ (vs -1,2 M€). Le groupe continue par ailleurs d’afficher une croissance très vigoureuse sur le T3 (+87%) et de surfer sur excellente dynamique commerciale.



Perspectives et estimations


Après ce bon premier semestre et un T3 encore en forte croissance, SMAIO confirme l’excellente exécution de sa feuille de route, qui devrait l’amener sur une trajectoire de croissance rentable assez rapidement, orientée autour de deux leviers principaux : le focus aux US et la poursuite des investissements en matière d’innovation et de développement destinés à conserver, et même à renforcer, l’avantage technologique du groupe.


A la suite de la publication, nous revoyons en revanche nos atterrissages 2025 afin de prendre en compte 1/ l’effet de change USD/EUR très défavorable au groupe sur l’année et 2/ une base assez exigeante sur le T4. Nous révisons notre prévision de CA à 9,7 M€ (vs 11,1 M€ précédemment), qui implique un T4 2025 en croissance de +25%, et celle d’EBITDA avant CIR à -0,8 M€ (vs -0,4 M€ précédemment) pour un RN de -1,9 M€ (vs -1,3 M€).


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre et réhaussons légèrement notre objectif de cours à 8,20€ (vs 7,50€ précédemment).



Valeurs associées

SMAIO
7,000 EUR Euronext Paris -0,71%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2025 à 07:44:26.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

