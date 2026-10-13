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SMAIO poursuit son expansion aux États-Unis mais creuse ses pertes
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 18:00

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SMAIO a enregistré une hausse de 3% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2026, à 5,1 MEUR, portée par la progression des ventes d'implants aux Etats-Unis ( 10% à taux de change constants), qui représentent désormais plus de 80% de son activité.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus progressent de 2%, à 7,2 MEUR, dans un contexte de diversification de la clientèle et d'élargissement du réseau de chirurgiens partenaires.

La rentabilité pâtit toutefois de l'accélération des investissements en R&D et des efforts commerciaux. Malgré une marge brute toujours élevée à 81%, l'EBITDA ressort à -0,8 MEUR, contre un niveau proche de l'équilibre un an plus tôt, tandis que la perte nette se creuse à 1,2 MEUR.

Fort d'une trésorerie de 7 MEUR à fin juin, SMAIO entend poursuivre son expansion sur le marché américain, en misant sur l'ouverture de nouveaux comptes, la montée en puissance de sa plateforme KEOPS-4ME et l'enrichissement de son offre technologique pour soutenir sa croissance à moyen terme.

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