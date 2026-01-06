 Aller au contenu principal
SMAIO obtient 2 millions d'euros de financements non dilutifs
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 18:15

SMAIO, une société franco-américaine spécialisée dans la chirurgie rachidienne complexe, a obtenu 2 millions d'euros en financements non dilutifs.

Bpifrance, l'Union européenne et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont octroyé à SMAIO un prêt de 1 million d'euros à taux zéro dans le cadre du programme FEDER (fonds européen de développement régional). Ce prêt est d'une maturité de 7,5 ans et est assorti d'un différé de remboursement de 2,5 ans.

En parallèle, un pool bancaire composé de BNP Paribas et Société Générale a consenti à l'entreprise deux emprunts d'un montant total de 1 million d'euros. Ces prêts, aux taux de marché, ont une maturité de 4 ans.

