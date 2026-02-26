Veolia a signé des contrats pour le traitement de l'eau de Mumbai
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 13:50
L'entreprise a obtenu des contrats d'exploitation et de maintenance de 15 ans pour les prochains Bhandup de 2 000 millions de litres par jour et 910 millions de litres par jour de Panjrapur Water Treatment Station.
Ces deux installations devraient être pleinement opérationnelles d'ici 2030 et devraient répondre à plus de 60 % des besoins en eau de la ville.
"Equipées des technologies avancées de Veolia, ces centrales fourniront une eau de haute qualité et fiable tout en optimisant leur empreinte, réduisant la consommation d'énergie et améliorant l'efficacité opérationnelle" indique le groupe.
Veolia s'est appuyé sur 25 ans d'expérience en Inde, et en particulier sur sa réalisation la plus significative à ce jour ; le fonctionnement du projet d'approvisionnement en eau de Nagpur, qui comprend cinq stations de traitement d'eau d'une capacité totale d'environ 786 millions de litres par jour.
L'entreprise maintient également une forte présence opérationnelle à Delhi grâce à Nangloi Water Services, fournissant de l'eau à près d'un million d'habitants dans la région de Nangloi et dans plusieurs villes du Karnataka.
Valeurs associées
|35,400 EUR
|Euronext Paris
|+0,11%
