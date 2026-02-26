 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Veolia a signé des contrats pour le traitement de l'eau de Mumbai
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 13:50

Veolia a signé des contrats stratégiques en inde pour deux des plus grandes stations de traitement de l'eau (WTP) de Mumbai.

L'entreprise a obtenu des contrats d'exploitation et de maintenance de 15 ans pour les prochains Bhandup de 2 000 millions de litres par jour et 910 millions de litres par jour de Panjrapur Water Treatment Station.

Ces deux installations devraient être pleinement opérationnelles d'ici 2030 et devraient répondre à plus de 60 % des besoins en eau de la ville.

"Equipées des technologies avancées de Veolia, ces centrales fourniront une eau de haute qualité et fiable tout en optimisant leur empreinte, réduisant la consommation d'énergie et améliorant l'efficacité opérationnelle" indique le groupe.

Veolia s'est appuyé sur 25 ans d'expérience en Inde, et en particulier sur sa réalisation la plus significative à ce jour ; le fonctionnement du projet d'approvisionnement en eau de Nagpur, qui comprend cinq stations de traitement d'eau d'une capacité totale d'environ 786 millions de litres par jour.

L'entreprise maintient également une forte présence opérationnelle à Delhi grâce à Nangloi Water Services, fournissant de l'eau à près d'un million d'habitants dans la région de Nangloi et dans plusieurs villes du Karnataka.

Valeurs associées

VEOLIA
35,400 EUR Euronext Paris +0,11%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank