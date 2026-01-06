SMAIO obtient 2,0 M€ en financements non dilutifs



- 1,0 M€ sous forme d’un prêt à un taux de 0% cofinancé par l’Union européenne, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Bpifrance avec un différé de remboursement de 2 ans et demi

- 1,0 M€ sous forme d’emprunts auprès de BNP Paribas et Société Générale



Dallas (États-Unis) et Lyon (France), le 6 janvier 2026 – 18h CET – SMAIO (Software, Machines and Adaptive Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris, Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), une société franco-américaine spécialisée dans la chirurgie rachidienne complexe proposant une solution intégrée pré, intra et postopératoire basée sur un logiciel de planification 3D, des implants adaptatifs et des services associés, annonce aujourd’hui l’obtention de 2,0 M€ en financements non dilutifs.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : smaio@newcap.eu