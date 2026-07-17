Smaio : La croissance marque une pause technique

Publication du chiffre d’affaires S1 2026
Après un exercice 2025 en très forte croissance, SMAIO publie un CA S1 2026 de 5,1 M€, en progression de +3%, et dépasse pour la première fois de son histoire le seuil des 5 M€ sur un semestre. Cette performance, en apparence modeste au regard du rythme récent du groupe, doit être lue à la lumière de trois éléments : une base de comparaison exigeante (le S1 2025 était ressorti en hausse de +126%), un effet change encore défavorable et, surtout, quatre mois marqués par l'absence temporaire d'un des principaux chirurgiens contributeurs aux Etats-Unis. La dynamique de fond, elle, reste bien orientée.
Recommandation
Après la mise à jour de notre modèle, nous ajustons légèrement à la hausse notre OC à 8,70 € (vs 8,20 €) mais dégradons notre recommandation à Accumuler (vs Achat) du fait d’un potentiel de hausse inférieur à 15%. Après un rallye de près de +250% en un peu plus d’un an et demi, le titre, qui se traite désormais environ 4,5x notre estimation de CA 2026e, a certainement besoin de reprendre un peu son souffle.
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