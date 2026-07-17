 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zettaoctets contre ensoleillement: au Japon, la résistance aux centres de données de l'IA
information fournie par AFP 17/07/2026 à 09:22

Le chantier d'un centre de données à Hino, dans la préfecture de Tokyo, au Japon, le 30 juin 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Le chantier d'un centre de données à Hino, dans la préfecture de Tokyo, au Japon, le 30 juin 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

"C'est un projet affreux", lâche Yoriko Kitagawa, 94 ans, une habitante de longue date de Hino, dans la banlieue de Tokyo, où doit être construit l'un des plus récents centres de données du Japon. "Plus j'en apprends, plus je m'inquiète."

La multiplication de ces "data centers" gourmands en ressources, qui hébergent les "cerveaux" de l'intelligence artificielle (IA), suscite des inquiétudes dans le monde. L'Etat de New York et l'Australie viennent ainsi d'annoncer de nouvelles règles les concernant.

Des opposants aux centres de données aux Etats-Unis ont appelé à une "journée nationale de protestation" samedi, pour "protéger nos villes, notre portefeuille et notre mode de vie".

Le Japon, dont le territoire est montagneux à 80% et qui compte des villes à la population extrêmement dense, manque d'espace urbain adapté pour accueillir ces installations.

L'une est même prévue près de la célèbre tour de Tokyo, en plein centre-ville.

A Hino, la hauteur de deux des trois bâtiments prévus a été réduite d'un cinquième à 63,5 mètres, mais ils domineront toujours les habitations voisines et priveront certaines d'ensoleillement.

Yasuo Yamazaki, représentant d'un collectif de citoyens inquiets de la construction d'un centre de données, montre le site du projet à Hino, dans la préfecture de Tokyo, au Japon, le 30 juin 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Yasuo Yamazaki, représentant d'un collectif de citoyens inquiets de la construction d'un centre de données, montre le site du projet à Hino, dans la préfecture de Tokyo, au Japon, le 30 juin 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

"En tant que riverain, ce qui m'inquiète le plus, c'est un incendie provoqué par l'énorme quantité de batteries", explique Yasuo Yamazaki, un opposant de 69 ans.

"La chaleur dégagée par le centre de données est également préoccupante, tout comme le bruit", dit-il à l'AFP. Il craint aussi l'explosion du stock de carburant destiné à un générateur de secours.

Le promoteur Mitsui Fudosan prévoit une "zone tampon verte" pouvant atteindre 78 mètres, avec arbres et ruisseau, afin de réduire bruit, chaleur et "sentiment d'oppression", explique le responsable du projet Toshitsugu Jouzuka.

"Une solution consiste à éloigner le bâtiment de la rue et à aménager des espaces verts afin qu'il paraisse moins imposant à hauteur d'homme", indique-t-il à l'AFP.

Favorable à l'IA

Des milliers de milliards de dollars sont investis dans ces centres de données pour entraîner et exploiter les modèles d'IA et stocker les zettaoctets --mille milliards de gigaoctets-- d'informations numériques de l'humanité.

Le Japon nourrit de grandes ambitions dans ce domaine, notamment avec 10 millions de robots dopés à l'intelligence artificielle d'ici à 2040, dans l'objectif de devenir "le pays le plus favorable à l'IA au monde".

Il veut développer ses propres modèles et infrastructures d'IA afin de limiter sa dépendance envers les Etats-Unis et la Chine, leaders du secteur.

Pour répondre notamment à la hausse attendue de la demande d'électricité liée à l'IA, le Japon cherche aussi à relancer le nucléaire, 15 ans après Fukushima.

Mais malgré une économie importante, une stabilité politique et de bonnes infrastructures de télécommunications, le pays fait face à des "contraintes importantes", souligne Trung Ghi, consultant chez Arthur D. Little.

"Les grands terrains adaptés à proximité des centres de consommation sont rares (alors que) la demande est concentrée dans des zones urbaines denses", explique-t-il à l'AFP.

La proximité avec les utilisateurs reste essentielle, notamment pour les temps de réponse ultrarapides exigés par le trading financier, le streaming ou les jeux vidéo.

Selon la société immobilière JLL, environ 90% des centres de données japonais se trouvent dans les grandes régions de Tokyo et d'Osaka.

Mais, à terme, les sites les plus attractifs pourraient être ceux disposant rapidement d'une énergie "fiable, abordable et de plus en plus décarbonée", estime Trung Ghi.

"L'électricité, le réseau, le refroidissement, l'utilisation des sols, la fibre, la réglementation et la concertation avec les habitants doivent être planifiés ensemble", ajoute-t-il.

"Sentiment d'oppression"

A Inzai, ville résidentielle de la banlieue de Tokyo qui compte déjà au moins dix centres de données, dont un utilisé par Google, des habitants ont engagé une action en justice contre un nouveau projet.

Selon leur plainte, leur "vie quotidienne paisible" sera détruite par les atteintes à l'ensoleillement, la dégradation du paysage, le "sentiment d'oppression", le bruit, les vibrations, l'air chaud, les risques routiers et les travaux de grande ampleur.

Japan ERI, qui a délivré le certificat autorisant le projet, a refusé de commenter.

Les critiques soulignent également que la réglementation japonaise de la construction, qui classe les centres de données comme des bureaux et non comme des installations industrielles, est dépassée.

La législation japonaise "ne suit pas l'évolution de la situation", estime Satoshi Oikawa, avocat des habitants d'Inzai.

IA: Intelligence artificielle
Environnement

Valeurs associées

NR21
4,120 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trench-coat Burberry
    Burberry: Les ventes aux USA compensent l'impact de la guerre en Iran sur l'Europe au T1
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Burberry ‌a affiché vendredi une croissance du chiffre ​d'affaires conforme aux attentes des analystes au premier trimestre grâce à une forte consommation aux ​États-Unis, le groupe soulignant que le conflit au Moyen-Orient ​avait pesé sur les ⁠dépenses touristiques ... Lire la suite

  • La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, le Moyen-Orient pèse sur les résultats
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Les principales Bourses européennes sont ‌dans le rouge en début de séance vendredi, les publications de résultats ​étant plombées par la situation au Moyen-Orient, alors que la réunion de politique monétaire de Francfort approche. À Paris, le CAC 40 perd 0,51% ... Lire la suite

  • L'illustration montre le logo Volvo
    Volvo Cars enregistre une baisse du bénéfice au T2
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Volvo Cars ‌a fait état vendredi d'une baisse de son bénéfice au ​deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année, mais espère accélérer sa reprise avec les livraisons du ​nouveau modèle électrique EX60 dans les mois à venir. Le constructeur automobile ... Lire la suite

  • Une image rendue publique le 15 juillet par la marine américaine montre des appareils militaires volant en formation au-dessus du porte-avions George HW Bush en mer d'Arabie ( US NAVY / - )
    Nouveaux bombardements en Iran, davantage d'alliés des Etats-Unis visés
    information fournie par AFP 17.07.2026 09:30 

    Les Etats-Unis ont bombardé l'Iran pour la sixième nuit consécutive vendredi et Téhéran les a accusés d'avoir fait des victimes en visant des infrastructures civiles, tandis que plusieurs pays alliés de Washington au Moyen-Orient ont dit avoir été ciblés par des ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,1 -0,99%
Pétrole Brent
84,43 -0,51%
CAC 40
8 343,48 -0,41%
KALRAY
7,48 -4,10%
SOITEC
85,6 -5,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank