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SMAIO annonce ses résultats semestriels et son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026
information fournie par Boursorama CP 13/10/2026 à 17:45

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Chiffre d’affaires semestriel en hausse de +3% à 5,1 M€, porté par les ventes d’implants aux États-Unis en hausse de +3% à 3,9 M€ (+10% à 4,5 M$ hors effet de change)

Taux de marge brute solide à 81%

EBITDA à -0,8 M€, reflétant le renforcement des investissements en R&D et les efforts commerciaux pour étendre le réseau de chirurgiens

Trésorerie de 7,0 M€ au 30 juin 2026, permettant de soutenir la stratégie R&D et commerciale

Chiffre d’affaires des 9 premiers mois de 2026 en hausse de +2% à 7,2 M€, marqué par une forte diversification de la base de clients diminuant la dépendance à certains comptes historiques

Élargissement du réseau nord-américain pour une croissance soutenue à long-terme avec la montée en puissance de l’open platform et l’ouverture de nouveaux comptes

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SMAIO
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