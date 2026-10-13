SMAIO annonce ses résultats semestriels et son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026

Chiffre d’affaires semestriel en hausse de +3% à 5,1 M€, porté par les ventes d’implants aux États-Unis en hausse de +3% à 3,9 M€ (+10% à 4,5 M$ hors effet de change)



Taux de marge brute solide à 81%



EBITDA à -0,8 M€, reflétant le renforcement des investissements en R&D et les efforts commerciaux pour étendre le réseau de chirurgiens



Trésorerie de 7,0 M€ au 30 juin 2026, permettant de soutenir la stratégie R&D et commerciale



Chiffre d’affaires des 9 premiers mois de 2026 en hausse de +2% à 7,2 M€, marqué par une forte diversification de la base de clients diminuant la dépendance à certains comptes historiques



Élargissement du réseau nord-américain pour une croissance soutenue à long-terme avec la montée en puissance de l’open platform et l’ouverture de nouveaux comptes