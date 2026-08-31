Smackover Lithium signe un accord d'approvisionnement avec LG Energy Solution

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Smackover Lithium, une coentreprise entre Standard Lithium SLI.V et la société norvégienne Equinor

EQNR.OL , a annoncé lundi avoir signé son deuxième accord commercial d'achat pour son projet du sud-ouest de l'Arkansas avec LG Energy Solution 373220.KS .

Les actions de Standard Lithium, cotées aux États-Unis, ont progressé de 2 %.

* Aux termes de l'accord, le projet SWA fournira à LG Energy Solution 8 000 tonnes métriques de carbonate de lithium de qualité batterie sur une période de 10 ans à compter du début de la production commerciale.

* Smackover Lithium avait signé un accord d'achat similaire avec le négociant en matières premières Trafigura en mars.

* Au total, ces accords signifient qu’environ 90 % du volume de vente visé par le projet est désormais engagé, a indiqué la société.

* Le partenariat vise à prendre une décision finale d’investissement cette année.

* Le début des travaux de construction est prévu après la décision finale d’investissement, la première production commerciale étant prévue pour 2029.