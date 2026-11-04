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SM Energy pourrait déplacer ses forages début 2027 en raison des contraintes liées au bassin d'Uinta
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 18:17

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Varun Sahay

Le producteur de pétrole et de gaz SM Energy SM.N a déclaré mercredi qu'il pourrait temporairement déplacer ses activités de forage hors du bassin d'Uinta, dans l'Utah, début 2027, car les contraintes de transport continuent de limiter la production.

Ce bassin est riche en réserves de pétrole et de gaz, mais le brut qui y est produit nécessite un transport spécialisé, ce qui limite la capacité d'acheminement.

L'extension prévue d'un terminal pétrolier devrait atténuer ces contraintes en augmentant la capacité de chargement ferroviaire.

SM Energy a indiqué lors de sa conférence téléphonique post-résultats qu’elle évaluait une réaffectation de ses activités de forage en attendant une capacité d’évacuation supplémentaire.

Les contraintes dans le bassin, notamment un arrêt imprévu et une perturbation de la raffinerie, ont réduit la production pétrolière de la société d’environ 4 000 barils par jour au troisième trimestre.

Bien que la raffinerie ait repris son activité, SM Energy a indiqué que les contraintes de capacité ferroviaire devraient persister jusqu’à la mise en service de l’extension, prévue début 2027.

SM Energy a annoncé mardi un résultat net trimestriel de 93 millions de dollars, soit 39 cents par action diluée, contre 155 millions de dollars, soit 1,35 dollar par action diluée, un an plus tôt.

Elle a revu à la baisse ses prévisions de dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’année 2026 à environ 2,75 milliards de dollars et a abaissé ses prévisions de production de pétrole de 1 %, les ramenant à une fourchette comprise entre 220 000 et 222 000 barils par jour.

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