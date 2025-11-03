SM Energy et Civitas progressent grâce à la fusion de 12,8 milliards de dollars

3 novembre - ** Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines SM Energy SM.N en hausse de 3,6 % à 21,65 $ et Civitas Resources CIVI.N en hausse de 5,8 % à 30,49 $ en pré-marché ** SM affirme qu'elle fusionnera avec son homologue CIVI dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, évaluant la société combinée à 12,8 milliards de dollars, y compris la dette

** Les actionnaires de Civitas recevront 1,45 action de SM pour chaque action de CIVI, ce qui leur donnera une participation d'environ 52 % dans la société fusionnée

** Cela valorise Civitas à environ 30,29 dollars par action, soit une prime de 5 % par rapport à son cours de clôture du 31 octobre, et donne à l'opération une valeur en capital d'environ 2,81 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters

** SM a également battu les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre avec un bénéfice ajusté de 1,33 $ par action par rapport aux estimations de 1,29 $ par action - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, SM a perdu 46,1 % depuis le début de l'année, tandis que CIVI a perdu 37,15 %