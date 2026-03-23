Slovénie/Législatives-Libéraux et nationalistes dans un mouchoir de poche, pas de majorité en vue

par Fatos Bytyci et Daria Sito-Sucic

Les nationalistes du Parti démocratique (SDS) et les libéraux du Mouvement pour la liberté (GS) sont au coude-à-coude à l'issue des élections législatives de dimanche en Slovénie, montrent les résultats préliminaires publiés par la commission électorale nationale après le décompte de la quasi-totalité des voix.

Aucun des deux partis ne semble en mesure d'obtenir les 46 sièges nécessaires pour être majoritaire au Parlement, composé de 90 sièges, même avec l'appui de leurs alliés, ce qui devrait conférer aux petits partis dépassant les 4% des suffrages un rôle de faiseurs de rois.

Selon les résultats publiés par la commission électorale après dépouillement de 99,45% des bulletins, le GS du Premier ministre sortant Robert Golob remporte 29 sièges, contre 28 pour le SDS.

En comptant les sièges obtenus par ses alliés, le GS disposerait de 40 sièges, tandis que le SDS de l'ancien Premier ministre populiste Janez Jansa disposerait lui de 43 sièges.

"Nous avons tous placé notre confiance en un seul parti (...)", a déclaré Robert Golob devant ses partisans après la publication de résultats préliminaires indiquant que le GS était en tête. "Avec ce mandat, nous ferons tout notre possible pour rendre l'avenir meilleur pour tous nos citoyens".

Janez Jansa a pour sa part accusé la commission électorale d'erreurs dans le décompte des suffrages, déclarant que son équipe d'observateurs avait constaté une anomalie de 50.000 voix favorables au SDS.

"Je demande aux responsables de la commission électorale nationale (...) de comprendre que je recompterai chaque vote de chaque bureau de vote (...)", a-t-il dit à une chaîne de télévision locale.

Aux yeux d'Aljaz Pengov Bitenc, analyste politique, il est peu probable qu'un gouvernement stable puisse être formé, mais Robert Golob se trouve selon lui en meilleure position que Janez Jansa pour négocier avec un panel élargi de partis politiques.

"Je m'attends à des négociations de coalition très longues, car établir des priorités sera une mission difficile et nécessitera une grande patience, sagesse et expérience politiques", a-t-il déclaré.

Au cours de la campagne, les deux camps ont mis en avant l'importance du scrutin, qui déterminera selon eux l'avenir du pays.

La Slovénie a opéré sous Robert Golob un virage libéral, pro-Européen, avec des réformes sociales. Janez Jansa entend lui remettre en place des allégements fiscaux pour les entreprises et réduire les subventions publiques aux ONG ainsi que les aides sociales.

Par ailleurs, Robert Golob a calé la politique étrangère de Ljubljana sur celle des pays européens qui ont reconnu un Etat palestinien, tandis que Janez Jansa, allié du Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban et partisan du président américain Donald Trump, y est défavorable.

(Reportage Branko Filipovic, Fatos Bytyci, Gasper Lubej et Daria Sito-Sucic; version française Jean Terzian)