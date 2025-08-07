SLB travaille avec AIQ pour déployer ENERGYai chez ADNOC
07/08/2025
Cette technologie d'IA agentique, combinant modèles de langage (LLM) et workflows spécialisés, a montré une amélioration de 70% de la précision et une interprétation sismique dix fois plus rapide lors d'un test sur 15% des données d'ADNOC.
Les deux partenaires développeront ensemble de nouveaux workflows pour la géologie, l'exploration sismique et la modélisation de réservoirs, en s'appuyant sur la plateforme de données Lumi de SLB.
Une version évolutive d'ENERGYai, incluant des agents pour diverses tâches, sera lancée au quatrième trimestre 2025.
