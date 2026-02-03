SLB remporte un contrat de 1,5 milliard de dollars pour le développement du champ de Mutriba au Koweït

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

Le fournisseur de services pétroliers SLB SLB.N a déclaré mardi qu'il avait obtenu un contrat de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans de la Kuwait Oil Company pour le développement du champ de Mutriba dans le pays.

Les producteurs de pétrole du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie cherchent à augmenter leurs stocks, ce qui stimule les activités d'exploration et de forage dans la région et, partant, la demande de services pétroliers. En décembre, SLB a reçu un contrat de cinq ans pour fournir à Saudi Aramco 2222.SE des services pour les champs de gaz non conventionnels du géant de l'énergie.

Dans le cadre de ce contrat, SLB se chargera de la conception, du développement et de la gestion de la production du champ.

SLB a déclaré que le contrat s'appuie sur ses connaissances existantes du sous-sol du champ de Mutriba et couvrira le développement de réservoirs plus profonds à haute pression et à haute température dans des conditions acides.