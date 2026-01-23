 Aller au contenu principal
SLB progresse grâce à un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 13:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions du fournisseur de services pétroliers SLB SLB.N sont en hausse de 1,4% à 49,9 dollars en pré-marché

** La société affiche un bénéfice de 78 cents par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 74 cents par les analystes

** Les revenus de l'Amérique du Nord augmentent de 12,5% à 7,51 milliards de dollars par rapport à l'année précédente

** Le chiffre d'affaires international chute à 27,94 milliards de dollars, contre 29,42 milliards de dollars un an plus tôt

** L'action a légèrement augmenté en 2025

Valeurs associées

SLB
49,325 USD NYSE +1,78%
