SLB progresse grâce à un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 janvier - ** Les actions du fournisseur de services pétroliers SLB SLB.N sont en hausse de 1,4% à 49,9 dollars en pré-marché
** La société affiche un bénéfice de 78 cents par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 74 cents par les analystes
** Les revenus de l'Amérique du Nord augmentent de 12,5% à 7,51 milliards de dollars par rapport à l'année précédente
** Le chiffre d'affaires international chute à 27,94 milliards de dollars, contre 29,42 milliards de dollars un an plus tôt
** L'action a légèrement augmenté en 2025
