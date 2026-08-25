SLB, partenaire stratégique du projet de stockage de CO2 Havstjerne

Le groupe de technologies énergétiques participera aux études d'ingénierie du projet norvégien avant une décision finale d'investissement.

SLB rapporte avoir été sélectionné comme partenaire stratégique pour le réservoir du projet Havstjerne, un développement de stockage offshore de CO2 en mer du Nord norvégienne destiné aux industriels européens.

Concrètement, le groupe fournira des services technologiques et d'ingénierie lors des phases de conception et d'ingénierie de base (FEED), en coordination avec sa coentreprise OneSubsea. Les travaux couvriront notamment l'étude du réservoir souterrain, la conception des puits d'injection, les infrastructures sous-marines et la surveillance du CO2 stocké.

Opéré par Harbour Energy en consortium avec Stella Maris CCS, une société de Yinson Production, Havstjerne avait confirmé en 2025, grâce à un puits d'évaluation, une qualité de réservoir adaptée à l'injection et au stockage de CO2.

Le projet a également obtenu 225 millions d'euros du Fonds pour l'innovation de l'Union européenne en 2025 et retenu un concept flottant de stockage et d'injection à basse pression.