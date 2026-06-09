SLB et Qualcomm s'allient pour propulser l'IA en périphérie dans le secteur de l'énergie

La société mondiale de technologies énergétiques SLB a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord avec Qualcomm Technologies, Inc. afin de déployer des solutions d'IA en périphérie (edge AI) pour l'industrie de l'énergie. Cette initiative vise à favoriser la prise de décision opérationnelle en temps réel pour l'ensemble des puits, des installations et des systèmes de production.

Cette collaboration associe les capacités de traitement de l'IA et de calcul à basse consommation de Qualcomm aux solutions d'IA en périphérie et d'IoT Agora de SLB, spécifiquement développées pour les environnements isolés et complexes sur le plan opérationnel.

Les opérateurs du secteur de l'énergie adoptent de plus en plus l'automatisation et les flux de travail autonomes dans leurs environnements de production, ce qui stimule la demande pour des systèmes d'IA agentique capables de s'exécuter au plus près des opérations plutôt que de dépendre uniquement de systèmes centralisés.

Dans les infrastructures énergétiques isolées, où la connectivité, la latence et la continuité opérationnelle sont critiques, rapprocher l'IA des équipements et des flux de travail permet de soutenir des opérations plus réactives et plus résilientes.

Ce partenariat devrait ainsi aider les opérateurs à moderniser leurs environnements opérationnels existants tout en renforçant la cybersécurité des couches technologiques opérationnelles (Operational technology : OT = concerne le matériel et les logiciels qui contrôlent directement les équipements industriels physiques).