SLB est prête à accroître rapidement ses activités au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de la conférence téléphonique aux paragraphes 4, 7 et 8, et le contexte aux paragraphes 5, 6 et 9) par Arathy Somasekhar et Tanay Dhumal

La société de services pétroliers SLB SLB.N peut rapidement accroître ses activités au Venezuela, à condition que les licences appropriées, les paramètres de sécurité et les mesures de conformité soient en place, a-t-elle déclaré vendredi. SLB fait partie des compagnies pétrolières qui ont rencontré la Maison Blanche pour discuter d'investissements potentiels au Venezuela après l'éviction du président Nicolas Maduro par les États-Unis début janvier.

"Nous recevons déjà beaucoup de demandes de la part de nos clients", a déclaré le directeur général Olivier Le Peuch lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

"Évidemment, il faudrait que les bonnes conditions soient réunies, notamment en ce qui concerne les licences, les paiements et la licence d'exploitation", a ajouté M. Le Peuch. De même, le fournisseur rival de services pétroliers Halliburton

HAL.N , qui a également rencontré la Maison Blanche, a déclaré en début de semaine qu'il chercherait à revenir au Venezuela dès que les conditions commerciales et juridiques, y compris la certitude des paiements, seraient résolues.

Halliburton a déclaré qu'elle travaillait sur les mécanismes relatifs aux licences qui, selon elle, ne manqueraient pas d'être mises en place.

SLB, basée à Houston, a déclaré vendredi qu'elle était la seule société de services internationale opérant activement au Venezuela, fournissant des services à une société pétrolière intégrée sous la licence de la major pétrolière. SLB a annoncé vendredi un bénéfice meilleur que prévu pour le quatrième trimestre et a déclaré qu'elle avait maintenu des installations, des équipements et du personnel local actifs sur le terrain au Venezuela.

Chevron est la seule major pétrolière américaine à produire actuellement du brut au Venezuela, avec quelque 240 000 barils par jour dans le cadre de coentreprises avec la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA.