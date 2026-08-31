SLB développe son activité dans le domaine des centres de données grâce à l'acquisition de Kelvion pour 3,4 milliards de dollars

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SLB SLB.N a annoncé lundi qu'elle allait acquérir le fabricant d'équipements de refroidissement Kelvion auprès d'Apollo Global APO.N et de fonds gérés par Triton pour un montant de 3,4 milliards de dollars en numéraire, élargissant ainsi son activité dans le domaine des centres de données alors que l'adoption rapide de l'IA stimule la demande en infrastructures d'alimentation électrique et de refroidissement.

La plus grande société mondiale de services pétroliers reprendra également environ 700 millions de dollars de la dette de Kelvion dans le cadre de cette transaction, dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2027.

SLB a déclaré que cette acquisition lui permettra d’étendre son activité dans le domaine des centres de données ainsi que la gamme d’équipements qu’elle peut fournir à ses clients, tout en doublant largement son potentiel de chiffre d’affaires par gigawatt de capacité fournie grâce à l’ajout de la technologie de gestion thermique de Kelvion.

La société prévoit que son activité combinée de solutions pour centres de données générera un chiffre d’affaires compris entre 4,5 et 5 milliards de dollars et un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 700 à 800 millions de dollars en 2028. Les centres de données représentent le marché final le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide pour Kelvion, a précisé SLB.

Le secteur américain des services pétroliers adopte également de plus en plus les technologies numériques pour gérer des volumes croissants de données géologiques, de production et d’infrastructure, dans le but de réduire les coûts, d’améliorer la fiabilité et de diminuer les émissions.

Kelvion est détenu majoritairement par des fonds gérés par Apollo, tandis que des fonds conseillés par Triton détiennent une participation minoritaire dans le fabricant d’équipements de refroidissement.

Par ailleurs, SLB s’est associé à Liberty Energy

LBRT.N pour fournir des composants modulaires et de l’énergie aux centres de données, et s’est associé à Nvidia NVIDIA

NVDA.O pour créer une plateforme destinée à aider les entreprises du secteur de l’énergie à appliquer l’IA à de vastes quantités de données opérationnelles.

L'action SLB a progressé de 2% dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse.