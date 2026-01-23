SLB dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels et se déclare prête à se développer au Venezuela

(Ajout d'un mouvement d'actions au paragraphe 2, détails sur le Venezuela aux paragraphes 9-11) par Tanay Dhumal et Arathy Somasekhar

SLB SLB.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre vendredi, le premier fournisseur mondial de services pétroliers ayant bénéficié de l'acquisition de ChampionX et ayant déclaré qu'il pouvait rapidement augmenter ses activités au Venezuela.

Les actions étaient en hausse de 1,3 % à 49,96 $ dans les échanges du matin.

Le chiffre d'affaires trimestriel de l'Amérique du Nord, qui représente environ 22 % du total, a augmenté d'environ 26 %, l'acquisition de ChampionX par SLB en juillet dernier ayant contribué à compenser la faiblesse de l'activité dans la région.

ChampionX, qui a permis d'ajouter des produits chimiques de production et des technologies de levage artificiel au portefeuille de SLB, a contribué à hauteur de 879 millions de dollars au chiffre d'affaires total et à hauteur de 206 millions de dollars au bénéfice de base ajusté au quatrième trimestre.

Le chiffre d'affaires de l'activité internationale est resté globalement stable, les gains réalisés en Amérique latine, en Europe et en Afrique ayant été largement compensés par la faiblesse du Moyen-Orient et de l'Asie.

L'activité foncière en Amérique du Nord continuera à diminuer d'une année sur l'autre, a déclaré le directeur général Olivier Le Peuch lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

SLB s'attend maintenant à une baisse séquentielle du chiffre d'affaires à un chiffre élevé au premier trimestre, reflétant un ralentissement saisonnier, et estime que le bénéfice de base ajusté diminuera de 15 % à 20 %.

La société prévoit que les recettes totales se situeront entre 36,9 et 37,7 milliards de dollars si les prix du baril de pétrole se maintiennent entre 50 et 60 dollars.

SLB a également augmenté son dividende trimestriel de 3,5 % et a déclaré qu'elle prévoyait de dépasser les 4 milliards de dollars de rendement pour les actionnaires, par le biais de dividendes et de rachats d'actions, en 2026.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 78 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne de 74 cents par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le plus grand opérateur de services pétroliers au monde a déclaré qu'il pouvait rapidement augmenter ses activités au Venezuela si les licences appropriées, les paramètres de sécurité et les mesures de conformité sont en place.

SLB a déclaré qu'elle était actuellement la seule société internationale de services pétroliers opérant au Venezuela et qu'elle avait maintenu des installations, des équipements et du personnel local actifs sur le terrain dans le pays.

Les actions de SLB ont augmenté de 23 % depuis que les États-Unis ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro le 3 janvier, les investisseurs pariant que l'entreprise sera un grand gagnant lors de la reconstruction du secteur pétrolier délabré du pays sud-américain.