SLB: contrat pour un site de stockage de CO2 en mer du Nord

(Zonebourse.com) - SLB indique avoir remporté un contrat de technologies et de services pour le développement d'un site de stockage de carbone en mer du Nord par le Northern Endurance Partnership (NEP), une coentreprise entre bp, Equinor et TotalEnergies.



Le groupe de technologies déploiera son portefeuille de solutions Sequestri -comprenant des technologies spécialement conçues pour le développement de sites de stockage de carbone- pour construire six puits de stockage de carbone.



Le projet comprend le forage, la mesure, la cimentation, les fluides, les complétions, le câble et les services de pompage. L'infrastructure NEP transportera et stockera en permanence jusqu'à quatre millions de tonnes de CO2 par an avec un démarrage prévu en 2028.





