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Skyworks s'effondre après la publication de ses premiers résultats depuis la fusion avec Qorvo
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 22:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

3 novembre - ** Le titre SWKS.O du fabricant de puces Skyworks Solutions recule de 13,3% à 74,05 dollars en séance prolongée

** La société annonce un chiffre d'affaires autonome de 1,05 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,04 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** La société prévoit un BPA de 1,25 $ pour le premier trimestre, contre des estimations de 1,52 $

** Le BPA ajusté de SWKS au quatrième trimestre s'établit à 1,28 $, contre des estimations de 1,27 $

** À la clôture de mardi, SWKS affichait une hausse d'environ 34% depuis le début de l'année

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