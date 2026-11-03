Skyworks s'effondre après la publication de ses premiers résultats depuis la fusion avec Qorvo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour)
3 novembre - ** Le titre SWKS.O du fabricant de puces Skyworks Solutions recule de 13,3% à 74,05 dollars en séance prolongée
** La société annonce un chiffre d'affaires autonome de 1,05 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,04 milliard de dollars – données compilées par LSEG
** La société prévoit un BPA de 1,25 $ pour le premier trimestre, contre des estimations de 1,52 $
** Le BPA ajusté de SWKS au quatrième trimestre s'établit à 1,28 $, contre des estimations de 1,27 $
** À la clôture de mardi, SWKS affichait une hausse d'environ 34% depuis le début de l'année
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