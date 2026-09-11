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Skanska va moderniser le plus long tunnel routier du monde
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 13:45
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Skanska indique avoir signé un contrat avec l'Administration norvégienne des routes publiques pour moderniser le tunnel E16 Lærdal, en Norvège. Ce contrat, d'une valeur d'environ 1,6 MdNOK, soit environ 1,5 MdSEK, prévoit un démarrage des travaux en novembre 2026, avec un achèvement prévu pour 2029.

Ce tunnel routier, le plus long du monde avec ses 24,5 kilomètres, constitue un corridor de transport clé entre l'est et l'ouest de la Norvège. Sa modernisation améliorera la sécurité, la fiabilité et les systèmes techniques, garantissant un flux de trafic efficace et continu entre la capitale Oslo et Bergen.

Le projet comprend d'importants travaux de réhabilitation ainsi que des améliorations des systèmes techniques et de sécurité. Les travaux seront réalisés alors que le tunnel restera largement ouvert à la circulation, nécessitant une planification et une logistique minutieuses, selon le groupe de BTP suédois.

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