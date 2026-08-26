Skanska remporte un nouveau contrat de centre de données en Finlande

Skanska indique avoir signé un contrat avec une entreprise technologique pour la construction d'un centre de données en Finlande. La construction, qui comprend le gros oeuvre, débutera au cours du 4e trimestre 2026 et s'achèvera au 3e trimestre 2027.

Le groupe suédois de bâtiment et de travaux publics précise que ce contrat, d'une valeur de 77 MEUR (environ 830 MSEK), sera comptabilisé dans les commandes enregistrées dans les pays nordiques au 3e trimestre 2026.

Cette annonce vient s'ajouter à celle, faite il y a deux jours, concernant un contrat avec CRA Prague Gateway DC pour construire un centre de données en périphérie de Prague, en Tchéquie. Le montant de ce contrat s'élève à 2,1 MdsCZK, soit environ 930 MSEK.