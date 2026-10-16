Skanska remporte un contrat en Norvège

Skanska AB progresse à la Bourse de Stockholm ( 1,24%, à 268,40 couronnes suédoises) après avoir remporté un contrat de 320 millions de couronnes norvégiennes.

Le géant suédois du BTP a signé un contrat de conception-construction avec la municipalité d'Eigersund pour la réalisation du centre de santé de Langevann, situé à Egersund, en Norvège. Le contrat s'élève à environ 320 millions de couronnes norvégiennes (NOK), soit près de 27,5 millions d'euros. Cet engagement sera comptabilisé dans les prises de commandes de la division Nordique du groupe au quatrième trimestre 2026.

D'une superficie d'environ 8 000 mètres carrés, ce complexe moderne est conçu pour regrouper plusieurs services de santé et d'aide à la personne de la commune. L'infrastructure comprendra notamment : une maison de retraite d'une capacité de 60 chambres, un centre d'activité de jour, une cuisine de production et des locaux administratifs et médicaux.

Le projet remplacera une partie des installations existantes afin de proposer une offre de soins plus moderne et flexible. Les travaux de construction doivent débuter en novembre 2026, avec une livraison finale du chantier prévue pour janvier 2029.