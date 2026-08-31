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SK On signe un accord avec NeoVolta Power portant sur la fourniture de batteries destinées à des systèmes de stockage d'énergie
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 01:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant sud-coréen de batteries SK On a annoncé lundi avoir signé un accord pour fournir à la société américaine NeoVolta Power 9 gigawattheures (GWh) de cellules de batterie au lithium fer phosphate (LFP) destinées à des systèmes de stockage d'énergie, sur une période de cinq ans à compter de 2027.

Ces cellules seront produites dans l’usine de SK On située dans l’État américain de Géorgie, a indiqué SK On dans un communiqué.

SK On n’a pas divulgué le montant de la transaction.

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