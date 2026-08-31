La Chine omniprésente à l'ouverture du sommet des dirigeants du Pacifique

Le président des îles Palaos, Surangel Whipps (g.) et le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Chia-lung, posent après avoir coupé un ruban, le 30 août 2026, avant la 55e réunion des dirigeants du Forum des îles du Pacifique ( AFP / SAEED KHAN )

Les dirigeants des îles du Pacifique se réunissent lundi aux îles Palaos pour un sommet où les tensions entre Taïwan et la Chine risquent d'occulter les priorités régionales comme le changement climatique.

Les îles Palaos, hôtes cette année du Forum des îles du Pacifique composé de 18 membres, font partie des trois derniers Etats de la région à reconnaître Taipei au grand dam de Pékin.

La Chine, Taïwan et les Etats-Unis figurent parmi les partenaires invités au forum, mais pas à la réunion des dirigeants. Pékin, qui revendique la souveraineté de Taïwan, a protesté contre l'invitation de l'île.

L'année dernière, l'opposition de la Chine et des îles Salomon, alors organisatrices, avait abouti à l'exclusion de Taïwan et de toutes les parties extérieures à la région.

Une photo fournie par les garde-côtes taïwanais, prise et diffusée le 8 juillet 2026, montre un patrouilleur des garde-côtes de Taïwan (à droite) naviguant près d'un navire des garde-côtes chinois dans les eaux au sud de Kinmen, à Kinmen, à Taïwan ( TAIWAN COAST GUARD / Handout )

La Chine a riposté à l'arrivée dimanche sur place du ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Chia-lung, en déclarant que les îles Palaos était un lieu "dangereux" pour les voyageurs, a rapporté le président de l'archipel, Surangel Whipps.

Les touristes chinois représentent la majorité des visiteurs aux Palaos, selon les données disponibles.

En réponse, l'ambassade des Etats-Unis a accusé la Chine de tenter de "se servir du tourisme comme d'une arme pour faire pression sur les Palaos".

"Le Pacifique est notre foyer, pas un théâtre de rivalités géopolitiques", a tempéré dimanche M. Whipps lors d'une interview.

Il a au contraire rappelé les priorités des îles du Pacifique, à savoir le changement climatique, la lutte contre le trafic de drogue et la sécurité alimentaire.

Les populations insulaires sont également confrontées à la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Sécurité transnationale

La sécurité devrait également figurer en bonne place des discussions. Des policiers issus de plusieurs nations assureront d'ailleurs la sécurité du forum, ce qui constitue la première manifestation d'ampleur de la coopération policière à l'échelle du Pacifique.

L'Australie, plus grand pays membre, œuvre pour une plus grande autonomie de la région en la matière, estimant par exemple que la Chine n'a pas à disposer de forces de police à Kiribati et aux Îles Salomon.

Les dirigeants doivent également discuter d'une réponse maritime régionale face à la montée de la criminalité liée au trafic de drogue.

Le ministre des Affaires étrangères des Îles Salomon, Rick Houenipwela, arrive à l'aéroport international des Palaos à Koror le 29 août 2026, pour assister à la 55e réunion des dirigeants du Forum des îles du Pacifique ( AFP / SAEED KHAN )

Le secrétaire d'Etat adjoint américain Christopher Landau et le commandant de la garde côtière américaine, l'amiral Kevin Lunday, arriveront lundi aux îles Palaos afin de renforcer les liens avec les pays de la région avant de se rendre aux Îles Salomon et Kiribati.

Le chef d'Etat des Kiribati, proches de Pékin, sera absent du sommet et le Premier ministre des Îles Salomon a dû se rétracter au dernier moment en raison d'une crise politique intérieure.

Les Iles Salomon étaient le partenaire le plus proche de la Chine dans le Pacifique, jusqu'à la récente élection d'un Premier ministre qui s'est engagé à réexaminer un pacte de sécurité et à rétablir des relations avec les Etats-Unis et l'Australie.

Si le changement climatique doit rester la priorité du forum, l'essai de missile balistique mené par la Chine dans la région le mois dernier pourrait encore faire des remous.

Le forum n'a pas publié de déclaration commune après cet essai en raison de l'opposition des Kiribati et de Nauru. Les dirigeants doivent en rediscuter lors du sommet, a indiqué M. Whipps.