SK Innovation renoue avec les bénéfices au deuxième trimestre et dépasse les prévisions grâce à la reprise du secteur du raffinage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SK Innovation 096770.KS , propriétaire de SK Energy, premier raffineur sud-coréen, a enregistré un résultat d'exploitation de 3 500 milliards de wons (2,44 milliards de dollars) pour la période d'avril à juin, renouant ainsi avec les bénéfices après avoir subi une perte de 402 milliards de wons un an plus tôt.

Ce résultat est à comparer à la prévision LSEG SmartEstimate de 1 300 milliards de wons, calculée en tenant compte principalement des analystes dont les prévisions sont les plus précises.

Voici quelques détails:

* Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 49,9 % par rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 29 200 milliards de wons .

* SK On, qui fournit des batteries notamment à Volkswagen

VOWG.DE , Hyundai Motor 005380.KS et Ford Motor F.N , a enregistré un bénéfice d’exploitation de 822 milliards de wons au deuxième trimestre, grâce à des indemnités exceptionnelles versées à des clients, ainsi qu’à des réductions de coûts, à la hausse des ventes en Asie et à l’augmentation des crédits d’impôt au titre de l’Inflation Reduction Act (IRA) aux États-Unis.

* Ford, client de SK On, qui a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année, a annoncé une perte nette de 1,3 milliard de dollars au deuxième trimestre en raison d’une charge de 3,6 milliards de dollars liée à la dissolution, annoncée précédemment, d’une coentreprise de batteries avec SK On.

* SK Innovation, qui dispose d’une capacité totale de raffinage de 1,115 million de barils par jour dans ses usines d’Ulsan et d’Incheon, a déclaré s’attendre à un assouplissement des conditions du marché pétrolier au troisième trimestre, l’augmentation de la production de l’OPEP+ et la hausse des taux d’utilisation des raffineries à travers l’Asie venant tempérer les récentes hausses des cours du pétrole et des marges de raffinage.

* La société a indiqué que les conditions de marché devraient rester très volatiles, en fonction de l’évolution de la situation, notamment du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz et en mer Rouge, de l’ampleur des dégâts subis par les installations de raffinage russes, ainsi que des variations de l’équilibre entre l’offre et la demande de pétrole brut et de produits pétroliers.(1 $ = 1 437,0000 wons)