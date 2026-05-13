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SK Innovation prévient que la reprise du secteur du raffinage prendra du temps, mais dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 09:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions, notamment sur le chiffre d'affaires et les performances de la division batteries)

SK Innovation 096770.KS , propriétaire de SK Energy, le premier raffineur sud-coréen, a déclaré mercredi que la normalisation de la production et de la logistique de son activité de raffinage devrait prendre du temps, même si le conflit au Moyen-Orient venait à être résolu.

La société a enregistré un bénéfice d'exploitation de 2.200 milliards de wons (1,48 milliard de dollars) pour la période janvier-mars, contre une perte de 30 milliards de wons un an plus tôt. Ce chiffre est à comparer aux 1.400 milliards de wons prévus par LSEG SmartEstimate, dont les estimations s'appuient sur des analystes réputés pour leur précision.

Voici les détails des résultats du premier trimestre de SK Innovation:

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 15,2% pour atteindre 24.200 milliards de wons par rapport à la même période de l'année précédente.

* SK On, qui fournit des batteries notamment à Volkswagen

VOWG.DE , Hyundai Motor 005380.KS et Ford Motor F.N ,a réduit sa perte d'exploitation à 349 milliards de wons au premier trimestre, contre une perte de 441 milliards de wons au trimestre précédent, alors que l'activité des batteries pour véhicules électriques continue de souffrir du ralentissement de la demande en véhicules électriques.

* SK On prévoit une amélioration de sa rentabilité à long terme grâce à la croissance des ventes en Europe et à l'expansion des systèmes de stockage d'énergie en Amérique du Nord.

* En mars, SK On a licencié 958 employés de son usine d'Atlanta, en Géorgie, en référence à une notification d'ajustement et de reconversion des travailleurs déposée par l'entreprise. Ford, l'un des principaux clients de SK On, a annoncé en décembre qu'il abandonnait plusieurs modèles de véhicules électriques.

* La société S-Oil 010950.KS , dont l'actionnaire principal est Saudi Aramco 2222.SE , a déclaré lundi qu'elle s'attendait à ce que les marges de raffinage du deuxième trimestre restent solides, car les perturbations de l'offre devraient l'emporter sur la faiblesse de la demande due aux prix élevés des produits.

(1 $ = 1.488,4000 wons)

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