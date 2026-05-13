Tourisme: la guerre continue à favoriser les réservations de dernière minute, selon TUI

le logo du groupe TUI sur un de ses avions, Francfort le 16 décembre 2025 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

La guerre en Iran continue de favoriser la tendance aux réservations de dernière minute, a souligné mercredi le leader mondial du tourisme TUI, qui a confirmé ses prévisions annuelles revues en baisse en avril.

"Nos résultats ainsi que l'ensemble du marché montrent une tendance vers des réservations effectuées de plus en plus à court terme, notamment en faveur des destinations dans l'ouest de la Méditerranée", a indiqué le groupe à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.

Près de la moitié des consommateurs prévoyant de voyager cet été n'ont pas encore réservé, ajoute le communiqué.

La demande se déplace vers l'Espagne, y compris les Baléares et les Canaries, ainsi que la Grèce, appelées à être les destinations les plus prisées de cet été.

Le groupe de Hanovre table sur une hausse des prix moyens qui se dessine déjà dans les hôtels et les navires de croisière du groupe, ce qui devrait permettre de compenser partiellement l'augmentation des coûts.

De janvier à mars, le chiffre d'affaires du groupe qui offre une gamme de voyages, hôtels, vols charters et croisières dans le monde a toutefois légèrement augmenté de 1,7% à taux de change constants, à 3,74 milliards d'euros.

La perte opérationnelle, à 188 millions d'euros, est d'environ 9% inférieure à l'année passée, et ce en dépit de l'impact négatif de la guerre en Iran, chiffré à 40 millions d'euros, et de l'ouragan Melissa en Jamaïque, pour 5 millions d'euros.

TUI a renoncé en avril à communiquer une prévision de chiffre d'affaires annuels et ne se risque toujours pas à le faire dans un environnement qui reste instable.

Le bénéfice opérationnel ajusté des effets exceptionnels (EBIT ajusté) devrait quant à lui toujours se situer entre 1,1 et 1,4 milliard d'euros, soit un niveau au mieux équivalent à celui de l'année précédente, qui s'élevait à 1,4 milliard d'euros.