SK Hynix réussit ses débuts au Nasdaq avec une prime de près de 20%

(Zonebourse.com) - Le leader mondial des mémoires HBM ouvre son capital aux investisseurs américains après une levée record de 26,5 milliards de dollars, avec l'ambition de réduire sa décote face à Micron.

SK Hynix a lancé vendredi la cotation de ses certificats de dépôt américains (ADR) sur le Nasdaq sous le symbole "SKHY", donnant aux investisseurs américains un accès direct au champion sud-coréen des mémoires avancées. Le groupe a placé 177,9 millions d'ADR à 149 dollars, chaque certificat représentant un dixième d'action ordinaire, levant ainsi environ 26,5 milliards de dollars dans la plus importante émission américaine jamais réalisée par une entreprise étrangère.

Le spécialiste des mémoires DRAM et NAND entend consacrer les fonds à de nouvelles usines et aux équipements nécessaires pour augmenter ses capacités. SK Hynix occupe désormais une position centrale dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle grâce aux mémoires à large bande passante, ou HBM, intégrées aux accélérateurs de Nvidia. Jensen Huang estime d'ailleurs que la pénurie de mémoires pourrait persister plusieurs années face à la vigueur de la demande.

L'accueil de Wall Street suggère toutefois que les investisseurs paient déjà pour cette accessibilité supplémentaire. Autour de 172 dollars en début de séance, l'ADR s'échangeait près de 20% au-dessus de la valeur théorique de l'action coréenne, calculée à partir de sa clôture à 2,18 millions de wons, du ratio de conversion et du taux de change.

Cet écart peut refléter un premium spécifique à l'ADR, lié à une meilleure liquidité, à des horaires plus adaptés et à l'accès simplifié offert aux investisseurs américains, comme cela s'observe régulièrement entre l'ADR de TSMC et son action taïwanaise. Il reste néanmoins à confirmer une fois passée l'euphorie du premier jour. L'opération pourrait alors soit favoriser une revalorisation du titre coté à Séoul, soit laisser durablement coexister deux prix pour une exposition économique identique.

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