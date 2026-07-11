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Incendies: 32 personnes suspectées d'être à l'origine de départs de feu interpellées, annonce Nuñez
information fournie par AFP 11/07/2026 à 11:39

Vue aérienne d'une zone dévastée par des incendies près de Montalba-le-Château, dans les Pyrénées-Orientales, le 7 juillet 2026 ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Vue aérienne d'une zone dévastée par des incendies près de Montalba-le-Château, dans les Pyrénées-Orientales, le 7 juillet 2026 ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Trente-deux personnes soupçonnées d'être à l'origine de départs de feu ont été interpellées dans 22 départements depuis le début de l'été, a annoncé samedi Laurent Nuñez.

Dans un message posté sur X, le ministre de l'Intérieur a prévenu que "ces comportements inacceptables qui génèrent des conséquences désastreuses et mobilisent nos sapeurs-pompiers au péril de leurs vies relèvent désormais de la Justice".

Le président Emmanuel Macron a de son côté appelé "chacun à la responsabilité et la vigilance" en relevant que "9 départs de feu sur 10 sont dus à une activité humaine", sur le même réseau social.

"Une seconde d'inattention peut menacer des familles, mettre en danger ceux qui nous protègent et détruire nos paysages", a écrit le chef de l'Etat.

"Nous poursuivrons notre action déterminée et nous ne laisserons rien passer", a promis le ministre de l'Intérieur.

Ces derniers jours, la France a affronté de multiples incendies, notamment dans les Pyrénées-Orientales (4.900 hectares parcourus), la Drôme (4.000 ha) et l'Indre (900 ha).

Un quinquagénaire au comportement suspect, observé par des témoins à proximité d'un départ de feu à Perpignan avant de prendre la fuite, a été interpellé et placé en garde à vue jeudi. Dimanche dernier, deux hommes de 21 et 27 ans suspectés d'être à l'origine de plusieurs incendies ont été interpellés dans l'Hérault.

Dans l'Ain, deux mineurs de 15 et 16 ans, soupçonnés d'avoir causé un incendie qui a ravagé une grande partie du château de Divonne-les-Bains le 28 juin, ont été mis en examen le 2 juillet pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, et un troisième adolescent, âgé de 16 ans, pour ne pas avoir tenté d'éteindre le sinistre. Ils ont tous été placés sous contrôle judiciaire, selon la procureure de Bourg-en-Bresse.

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