SK Hynix organise la cérémonie de pose de la première pierre de son usine de conditionnement de puces d'IA dans l'Indiana

par Kenrick Cai et Heekyong Yang

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS a organisé jeudi la cérémonie de pose de la première pierre d'un centre de recherche et de conditionnement de pointe dans l'Indiana, d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars, élargissant ainsi sa présence aux États-Unis pour répondre à la demande croissante de puces mémoire utilisées dans les applications d'IA.

Situé au Purdue Research Park à West Lafayette, ce site devrait entrer en service dans ses salles blanches au cours du second semestre 2028, selon le site web et les communiqués de presse de SK Hynix.

Une salle blanche est un espace de fabrication hautement contrôlé qui empêche la poussière et d'autres contaminants microscopiques de pénétrer pendant le processus de fabrication des puces.

Le site abritera une ligne d'assemblage de mémoire de nouvelle génération à large bande passante (HBM), ainsi qu'un centre de recherche et développement dédié aux semi-conducteurs pour l'IA.

Cet investissement s'inscrit dans la stratégie de SK Hynix visant à développer ses activités dans le domaine des mémoires pour l'IA et à se rapprocher de ses principaux clients américains, tels que Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O , tout en renforçant ses liens de recherche avec l'université Purdue et en développant les talents locaux en ingénierie.

Ce projet permettra d'augmenter les capacités de conditionnement de pointe aux États-Unis, à un moment où les investissements dans l'IA entraînent une croissance rapide de la demande en HBM.

La HBM est une puce mémoire spécialisée qui empile les puces verticalement afin d'offrir un traitement des données plus rapide tout en consommant moins d'énergie, ce qui la rend parfaitement adaptée aux énormes besoins de calcul des applications d'IA.

Contrairement aux produits de mémoire conventionnels, les puces HBM sont étroitement intégrées aux processeurs d'IA, ce qui crée des barrières technologiques à l'entrée plus élevées et confère aux fournisseurs un plus grand pouvoir de fixation des prix. Ce produit s'est imposé comme un moteur de croissance majeur pour les fabricants de puces mémoire après le récent ralentissement du secteur.

LA COURSE À LA CONSTRUCTION DE CENTRES DE DONNÉES

Selon Counterpoint Research, SK Hynix représentait 58% du marché mondial de la HBM en termes de chiffre d'affaires au premier trimestre 2026, loin devant Samsung Electronics 005930.KS et Micron Technology MU.O , qui détenaient chacun une part de 21%.

La demande en HBM et autres mémoires avancées a explosé alors que les grandes entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour construire des centres de données dédiés à l'IA, ce qui réduit l'offre et fait de la disponibilité des mémoires un frein de plus en plus important à l'expansion des infrastructures d'IA.

Nvidia, l'un des principaux clients de SK Hynix, a prévu mercredi une hausse de 70% de son chiffre d'affaires pour le prochain exercice fiscal, soulignant ainsi la demande inébranlable en matière de calcul IA et rassurant les investisseurs quant à la pérennité du boom des dépenses dans le domaine de l'IA, même si les pénuries de mémoire continuent de freiner l'expansion.

SK Hynix avait initialement annoncé en 2024 un accord d'investissement de 3,87 milliards de dollars avec les autorités de l'Indiana, l'université Purdue et des représentants du gouvernement américain. L'investissement total du projet s'élève désormais à plus de 4 milliards de dollars.

L'entreprise prévoit que l'usine et les investissements connexes dans la chaîne d'approvisionnement créeront environ 7.000 emplois directs et indirects au niveau local et contribueront à la résilience de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs.

Le projet a également reçu le soutien des États-Unis. En décembre 2024, le gouvernement américain a finalisé l'octroi de subventions à hauteur de 458 millions de dollars et de prêts pouvant atteindre 500 millions de dollars dans le cadre de la loi CHIPS.

Par ailleurs, le conseil d'administration de SK Hynix a approuvé en début de mois environ 54.300 milliards de wons (38,30 milliards de dollars) d'investissements jusqu'en 2031, dont 35.200 milliards de wons pour la deuxième phase de construction de ses usines de fabrication de puces en Corée du Sud.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))