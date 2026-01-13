SK Hynix investit près de 13 milliards de dollars dans une usine d'emballage de puces en Corée du Sud

L'entreprise sud-coréenne SK Hynix 000660.KS a déclaré mardi qu'elle avait décidé d'investir 19 billions de wons (12,90 milliards de dollars) pour construire une usine de conditionnement de puces avancées en Corée du Sud afin de répondre à la demande croissante de puces mémoires liées à l'intelligence artificielle.

Le fabricant de puces a déclaré dans un communiqué que la construction de la nouvelle usine débutera en avril et devrait être achevée d'ici la fin de l'année prochaine.

SK Hynix a déclaré que l'accélération de la concurrence mondiale dans le domaine de l'intelligence artificielle entraîne une forte augmentation de la demande de mémoire axée sur l'intelligence artificielle, ce qui souligne la nécessité de répondre de manière proactive à la demande croissante de puces de mémoire à grande largeur de bande (HBM).

La HBM - un type de mémoire vive dynamique ou DRAM standard produit pour la première fois en 2013 - consiste à empiler les puces verticalement pour gagner de l'espace et réduire la consommation d'énergie, ce qui permet de traiter les gros volumes de données générés par les applications complexes de l'IA.

SK Hynix, le principal fournisseur de HBM de Nvidia

NVDA.O , était le principal acteur du marché HBM l'année dernière, avec une part de 61%, suivi par Samsung Electronics

005930.KS à 19% et Micron MU.O à 20%, ont montré les données de Macquarie Equity Research.

(1 $ = 1 472,8300 wons)