SK Hynix devrait s'ouvrir à environ 18 % au-dessus du prix d'offre lors de son introduction en Bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

10 juillet - ** La société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS

SKHY.O devrait faire son entrée au Nasdaq vendredi en fin de journée, après avoir levé environ 26,5 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis

** Les ADR du fabricant de puces devraient s'ouvrir à 176,01 dollars, contre un prix d'offre de 149 dollars, dans le cadre de l'une des plus importantes introductions en Bourse à New York en termes de fonds levés.

** SK Hynix a fixé le prix de son introduction en Bourse avec une prime de 2,7 % par rapport au cours moyen de son action au cours des trois derniers jours de cotation, a indiqué la société dans un document déposé auprès de la Bourse de Corée

** Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les chefs de file de l'opération, et la cotation principale de la société restera à Séoul

** Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont perdu un peu de leur élan ces dernières semaines après une progression fulgurante, en partie en raison des craintes des investisseurs concernant un ralentissement des dépenses dans le domaine de l’IA

** L’action SK Hynix a clôturé vendredi en baisse de 0,3 % à 2,18 millions de wons à Séoul. Elle affiche une hausse d’environ 235 % depuis le début de l’année 2026