SK Hynix devrait en bénéficier alors que le parti au pouvoir en Corée du Sud cherche à assouplir les règles relatives à la levée de fonds

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Le parti au pouvoir en Corée du Sud cherche à faciliter la création, par le fabricant de puces SK Hynix 000660.KS , de coentreprises destinées à construire des usines avec des investisseurs extérieurs — une initiative qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de positionner le pays comme une puissance en matière d'intelligence artificielle.

Des membres du Parti démocratique de Corée du président Lee Jae Myung ont proposé de modifier une loi relative aux « industries stratégiques dotées de technologies de pointe », qui interdit actuellement à une filiale d’une filiale de mener une telle opération.

Si cette proposition est adoptée, le fabricant de puces SK Hynix — qui est une filiale de SK Square 402340.KS , elle-même filiale de SK Inc 034730.KS — pourra attirer des capitaux extérieurs pour ses nouvelles usines s’il conserve une participation d’au moins 50 % dans une telle coentreprise.

Cette loi concerne principalement SK Hynix, le principal développeur de mémoires à haut débit utilisées dans les processeurs d’IA de Nvidia NVDA.O . D’autres grands conglomérats sud-coréens exercent un contrôle moins direct sur leurs filiales phares, préférant les contrôler par le biais d’un réseau complexe de participations croisées.

SK Hynix a levé 26,5 milliards de dollars la semaine dernière lors d’une émission d'actions très médiatisée aux États-Unis, mais devrait avoir besoin de fonds bien plus importants pour financer ses plans d’expansion ambitieux dans le domaine des puces électroniques.

Le gouvernement a présenté des projets visant à construire de nouveaux sites de production de semi-conducteurs dans le sud-ouest du pays. SK Hynix et Samsung Electronics

005930.KS se sont engagés à investir chacun 400 000 milliards de wons (, soit 268 milliards de dollars).

La Corée du Sud a besoin d’une « construction rapide d’usines de semi-conducteurs pour l’emporter face aux autres grands pays et entreprises », ont déclaré les députés dans le projet de loi, ajoutant que les entreprises ne peuvent plus couvrir ces coûts par le biais de levées de fonds traditionnelles.

L'amendement proposé exigerait également que toute nouvelle entreprise ait son siège social ou son bureau principal en dehors de l'agglomération de Séoul, conformément aux efforts du gouvernement visant à stimuler les économies régionales, ont précisé les députés.

Les actions de SK Hynix, cotées à Séoul, ont chuté de 8,6 % mardi, prolongeant ainsi les fortes baisses enregistrées lundi, alors que l’euphorie suscitée par son introduction au Nasdaq s’estompe.

(1 $ = 1.493,5000 wons)