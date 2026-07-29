SK Hynix affiche un bénéfice record et souligne la demande soutenue en mémoire pour l'IA, malgré des résultats inférieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de puces, d'informations contextuelles et du commentaire d'un analyste)

* Le bénéfice du deuxième trimestre atteint un niveau record mais reste en deçà des prévisions

* SK Hynix a signé une dizaine de contrats d'approvisionnement à long terme avec ses clients

* Selon les analystes, la plus-value liée à la cession de Kioxia stimule le bénéfice net

par Heekyong Yang, Hyunjoo Jin et Joyce Lee

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS a annoncé mercredi des résultats trimestriels exceptionnels, mais qui n’ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs, alimentées par l’essor de l’IA. L’entreprise s’efforce en effet de conclure des contrats d’approvisionnement à long terme afin d’amortir les cycles de demande volatils du secteur de la mémoire.

Le bénéfice d’exploitation trimestriel de ce fournisseur de Nvidia NVDA.O a été multiplié par plus de six pour atteindre un niveau record, mais la croissance plus lente des livraisons de ses puces mémoire de pointe utilisées dans les centres de données d’IA a contribué à des résultats inférieurs aux prévisions.

SK Hynix a annoncé un bénéfice d’exploitation de 60,5 mille milliards de wons (41,62 milliards de dollars) pour la période d’avril à juin, contre 9,2 mille milliards de wons un an plus tôt, et en deçà des 64 mille milliards de wons prévus par LSEG SmartEstimate, dont les estimations s’appuient principalement sur les analystes dont les prévisions sont les plus fiables.

« Portés par la croissance soutenue de la demande liée à l’expansion des investissements dans les infrastructures d’IA, les produits haute performance destinés aux serveurs d’IA ont entraîné une hausse des prix, permettant ainsi à l’entreprise de dépasser son précédent record établi au trimestre précédent », a déclaré SK Hynix dans un communiqué. Son titre a reculé de 1,5 % à Séoul, après une chute de près de 15 % mardi, provoquée par des inquiétudes concernant le financement des infrastructures d’IA et l’intensification de la concurrence chinoise. Les inquiétudes quant à la capacité des “hyperscalers” tels que Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Amazon

AMZN.O , Meta Platforms META.O et Oracle ORCL.N à financer les centaines de milliards de dollars d’investissements prévus dans les infrastructures d’IA ont entraîné une baisse des cours des actions des fabricants de puces à l’échelle mondiale ces dernières semaines.

LA DEMANDE EN IA RESTE SOLIDE

Malgré ces inquiétudes, SK Hynix s’est montré optimiste quant à la demande de mémoire pour l’IA, affirmant que les grandes entreprises technologiques continuaient d’accroître leurs investissements dans les infrastructures d’IA.

“Les grandes entreprises technologiques augmentant leurs investissements dans les infrastructures d’IA, les demandes d’approvisionnement supplémentaires ne cessent de croître”, a déclaré la société. “Ces investissements étant soutenus par les revenus générés par les services d’IA, la dynamique de la demande en mémoire devrait se maintenir.”

La société a indiqué avoir conclu des négociations portant sur une dizaine d’accords à long terme (LTA) avec des clients clés et poursuit les discussions avec d’autres acteurs majeurs du secteur.

Elle a également précisé que ces contrats intègrent des mécanismes financiers, notamment des acomptes, afin de garantir leur exécution, ce qui améliore la visibilité sur la demande à moyen et long terme.

Toutefois, SK Hynix a augmenté ses prix dans une moindre mesure que Samsung Electronics 005930.KS , en particulier sur les contrats à long terme avec ses clients, ce qui a contribué à ses résultats inférieurs aux attentes, a déclaré Lee Su-rim, analyste chez DS Investment & Securities.

“Samsung dispose d’un plus grand pouvoir de fixation des prix et a augmenté ses tarifs de manière plus agressive que SK Hynix”, a déclaré Lee Su-rim.

Témoignant de sa confiance dans la demande future, SK Hynix a annoncé son intention d’augmenter ses dépenses d’investissement cette année pour les porter à un niveau avoisinant les 40 mille milliards de wons, contre 30,173 mille milliards de wons en 2025.

Soutenue par de solides résultats tirés de l’intelligence artificielle, la trésorerie nette de SK Hynix a atteint 88 mille milliards de wons à la fin du mois de juin. La société a indiqué qu’elle visait à porter ce montant à plus de 100 mille milliards de wons afin de mieux répondre à la demande des clients et de stabiliser ses activités.

Alors que la trésorerie de l’entreprise se rapproche de son objectif à long terme, les investisseurs s’intéressent de plus en plus à la manière dont ces liquidités seront utilisées, a déclaré Kim Sunwoo, analyste senior chez Meritz Securities. Il a ajouté que le sentiment des investisseurs avait évolué vers la recherche d’un meilleur équilibre entre la poursuite des investissements en faveur de la croissance et les rendements pour les actionnaires.

Le bénéfice net de SK Hynix a été multiplié par plus de 13 pour atteindre 93,9 mille milliards de wons, en partie grâce à 63,3 mille milliards de wons de plus-values liées à des actifs d’investissement, a-t-elle indiqué, sans fournir plus de détails.

Les analystes estiment que la société a comptabilisé des plus-values d’investissement cumulées à la suite de la finalisation, le mois dernier, de la cession de sa participation dans le fabricant japonais de mémoires flash NAND, Kioxia.

SK Hynix avait investi environ 4 mille milliards de wons dans Kioxia en 2018 par l’intermédiaire d’un consortium d’investisseurs américains, japonais et sud-coréens dirigé par Bain Capital, en participant via deux entités ad hoc.

La société a indiqué que son chiffre d’affaires trimestriel avait progressé de 257 % pour atteindre 79,3 mille milliards de wons.

(1 $ = 1.453,7200 wons)