 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SK et KKR s'apprêtent à lancer une coentreprise dans le secteur des énergies renouvelables en Corée du Sud, évaluée à 1,3 milliard de dollars
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 04:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

La société de capital-investissement KKR KKR.N et la société sud-coréenne SK Inc 034730.KS ont annoncé mercredi qu’elles allaient lancer la plus grande plateforme d’énergies renouvelables du pays, évaluée à 2 000 milliards de wons (1,3 milliard de dollars), afin de répondre à la demande croissante en énergie propre des centres de données dédiés à l’IA et des usines de puces électroniques.

Cette plateforme regroupera les actifs en énergies renouvelables de SK Innovation 096770.KS , SK ecoplant et SK eternix, couvrant l’énergie solaire, l’éolien terrestre et offshore, ainsi que les piles à combustible, ont indiqué SK et KKR dans des communiqués distincts.

Elle disposera d’une capacité opérationnelle d’environ 1,7 gigawatt à son lancement et d’un portefeuille de projets en développement qui porterait la capacité totale à 10 gigawatts, soit suffisamment pour alimenter 100 centres de données à grande échelle de 100 mégawatts chacun, ont précisé les entreprises.

KKR exercera initialement le contrôle de la gestion de la plateforme, tandis que SK y participera en tant qu’investisseur en capital et pourrait chercher à obtenir des droits de contrôle à l’issue de futures négociations, ont-elles précisé.

SK a précisé que KKR détiendrait 51 % de la coentreprise et SK Inc. 49 %, l’entité intégrée devant être officiellement lancée d’ici la fin de l’année.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,18 USD NYMEX 0,00%
KKR & CO
91,700 USD NYSE +3,08%
Pétrole Brent
73,27 USD Ice Europ +0,48%
Pétrole WTI
69,81 USD Ice Europ -0,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
73,24 +0,44%
CAC 40
8 403,99 +0,44%
Or
3 980,23 -0,71%
ABIVAX
115,5 +38,66%
EUR/USD SPOT
1,14046 -0,13%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank