SK et KKR s'apprêtent à lancer une coentreprise dans le secteur des énergies renouvelables en Corée du Sud, évaluée à 1,3 milliard de dollars

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La société de capital-investissement KKR KKR.N et la société sud-coréenne SK Inc 034730.KS ont annoncé mercredi qu’elles allaient lancer la plus grande plateforme d’énergies renouvelables du pays, évaluée à 2 000 milliards de wons (1,3 milliard de dollars), afin de répondre à la demande croissante en énergie propre des centres de données dédiés à l’IA et des usines de puces électroniques.

Cette plateforme regroupera les actifs en énergies renouvelables de SK Innovation 096770.KS , SK ecoplant et SK eternix, couvrant l’énergie solaire, l’éolien terrestre et offshore, ainsi que les piles à combustible, ont indiqué SK et KKR dans des communiqués distincts.

Elle disposera d’une capacité opérationnelle d’environ 1,7 gigawatt à son lancement et d’un portefeuille de projets en développement qui porterait la capacité totale à 10 gigawatts, soit suffisamment pour alimenter 100 centres de données à grande échelle de 100 mégawatts chacun, ont précisé les entreprises.

KKR exercera initialement le contrôle de la gestion de la plateforme, tandis que SK y participera en tant qu’investisseur en capital et pourrait chercher à obtenir des droits de contrôle à l’issue de futures négociations, ont-elles précisé.

SK a précisé que KKR détiendrait 51 % de la coentreprise et SK Inc. 49 %, l’entité intégrée devant être officiellement lancée d’ici la fin de l’année.