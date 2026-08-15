Espagne : Grenade secouée par un rare séisme de magnitude 5, pas de victimes

Un homme passe devant des tuiles cassées après un rare séisme de magnitude 5, le 15 août 2026 à Grenade, dans le sud de l'Espagne ( AFP / Enrique Fajardo )

La ville très touristique de Grenade, dans le sud de l'Espagne, était sous le choc samedi après un rare séisme de magnitude 5 qui a réveillé les habitants en pleine nuit et endommagé des bâtiments, sans faire de victimes.

La secousse s'est produite peu après 01H00 (23H00 GMT vendredi), avec un épicentre situé dans la commune d'Alhendin, à 10 kilomètres au sud de Grenade, selon l'Institut géographique national (IGN).

"Aucune victime ni aucun dommage structurel grave et généralisé n'ont été signalés. Des dégâts isolés sont en cours d'évaluation, notamment dans les bâtiments vulnérables", a écrit sur X la maire de Grenade, Marifran Carazo.

Les pompiers ont reçu 300 appels et effectué 85 interventions, principalement dans le sud de Grenade et son agglomération, a indiqué Antonio Sanz, responsable des services d'urgence de la région d'Andalousie.

La toiture endommagée de l'église San Miguel Bajo après un rare séisme de magnitude 5, le 15 août 2026 à Grenade, dans le sud de l'Espagne ( AFP / Enrique FAJARDO )

"Il n'y a pas de dégâts structurels graves, pas de dégâts matériels importants et aucune victime", a déclaré M. Sanz, précisant que "l'Alhambra n'avait été affectée d'aucune manière".

Mais "nous devons rester vigilants", car les bâtiments sont en cours d'inspection et des répliques restent possibles, a-t-il souligné, rappelant que le dernier séisme de cette magnitude en Andalousie remontait à 1955.

Des images diffusées par les médias espagnols montraient des décombres éparpillés dans les rues de Grenade et des voitures aux vitres brisées.

"Nous avons vraiment senti les secousses, elles étaient si fortes qu'elles nous ont réveillés", a raconté Marta Mayorga Fernandez à la chaîne publique RTVE depuis la ville de Huetor Vega, située aux portes de Grenade.

"Nous étions ici, chez nous, un peu paniqués. Physiquement, mes bras tremblent encore", a-t-elle poursuivi.

M. Sanz a indiqué qu'une ligne téléphonique a été mise en place pour "nous permettre de gérer immédiatement ces crises d’angoisse, cette nervosité au sein de la population".

Les petits séismes ne sont pas rares en Andalousie, la région la plus peuplée d'Espagne, mais ils atteignent rarement une magnitude de 5.

Grenade est notamment célèbre pour l'Alhambra, palais inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco et joyau de l'architecture islamique médiévale, qui fut la résidence des souverains du dernier royaume musulman d'Espagne.