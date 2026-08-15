Séisme de magnitude 7,7 dans l'est de l'Indonésie : au moins 40 morts

Des maisons endommagées sont visibles dans l'est de l'Indonésie, à la suite d'un séisme de magnitude 7,7 à Ruteng, dans le district de Manggarai, le 15 août 2026. ( AFP / SELO )

Un séisme de magnitude 7,7 a secoué samedi matin l'est de l'Indonésie, faisant au moins 40 morts et poussant des milliers d'habitants des côtes à évacuer par crainte d'une montée des eaux.

À des milliers de kilomètres de là, un second séisme puissant a été enregistré sur l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'archipel, douze heures plus tard : aucun dégât ni aucune victime n'ont été signalés dans l'immédiat.

Fathur Rahman, responsable des secours, a indiqué que le bilan s'élevait à 40 morts et 50 blessés samedi soir.

Des journalistes de l'AFP ont vu des résidents du nord de l'île de Flores se hâter de s'éloigner du littoral, craignant une montée destructrice des eaux. Sur certaines habitations, des pans entiers de façades s'étaient effondrés.

Le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Suharyanto, a précisé que des personnes étaient piégées dans plusieurs bâtiments.

"Ce seront les premières cibles des équipes d'intervention", a dit Suharyanto qui, comme de nombreux Indonésiens, n'utilise qu'un seul nom.

Un précédent bilan faisait état de 38 morts.

L'agence de gestion des catastrophes prépare deux hélicoptères et un avion pour participer aux opérations de secours, a-t-il ajouté.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé l'aide des satellites d'observation de la Terre Copernicus de l'Union européenne.

"L'Europe est prête à déployer Copernicus, nos yeux dans le ciel, pour soutenir les efforts de recherche et de sauvetage. Indonésie, nous sommes à vos côtés", a-t-elle écrit sur X.

"Ceinture de feu"

L'épicentre du séisme, qui s'est produit à 05H58 (21H58 GMT) à une faible profondeur, se trouve à 68 kilomètres de la ville d'Ende, dans la province du Nusa Tenggara Oriental, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS).

"Soudain, ça a commencé à secouer et j'ai paniqué", a témoigné auprès de l'AFP Lukas Lotar, responsable de service de gestion des patients dans un hôpital.

"Des patients ont aussi fui l'hôpital, le séisme était fort. J'ai vu que des murs s'étaient fissurés", a-t-il dit.

Yulian Juita Ekalia, de Ruteng, une ville située à environ 158 kilomètres à l'ouest de l'épicentre raconte: "Je n'ai jamais ressenti un séisme d'une telle puissance. On aurait dit que nous étions sur un trampoline, c'était vraiment effrayant".

Un bâtiment endommagé à la suite du séisme de magnitude 7,7 qui a frappé la province de Nusa Tenggara oriental, en Indonésie, le 15 août 2026 ( AFP / SELO )

"Alors que je me précipitais dehors, tout est tombé dans la maison: la télévision, les trophées de mon fils, les égouttoirs à vaisselle, les valises posées au-dessus des armoires. Quand je suis sortie, mon fils et mes voisins étaient déjà dehors, hurlant de peur", a dit par téléphone à l'AFP cette femme de 37 ans.

Plusieurs répliques ont frappé, dont une de magnitude 6,1.

Les glissements de terrain compliquaient les opérations de secours en coupant les routes.

Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu du Pacifique".

"Les gens paniquaient"

Sur l'île de Florès, un correspondant de l'AFP a vu des habitants du village de Maumere en train de quitter les lieux.

"La secousse était forte. Heureusement, nous étions déjà à l'extérieur", a raconté à l'AFP Yohanes Babo, qui était au marché quand la terre s'est mise à trembler.

"Les gens paniquaient, couraient dans tous les sens. Nous évacuons pour le moment (...) et essayons de rejoindre les hauteurs", a ajouté cet homme de 56 ans, habitant de Nagekeo. "Ma famille est saine et sauve. Personne n'a été blessé".

Un second séisme, survenu à grande profondeur dans les terres, a atteint une magnitude de 6,9 près de Pematangsiantar, sur l'île de Sumatra, samedi soir (heure locale).

Armendo Sinaga, un habitant de Pematangsiantar, a déclaré à l'AFP : "En fait, je ne l'ai pas du tout ressenti. Je n'ai appris l'existence du séisme que par le BMKG (l'agence géologique indonésienne). C'est peut-être parce qu'il était très profond. Je ne vois personne paniquer dans le coin".

Le BMKG a indiqué que ce second séisme ne présentait aucun risque de tsunami.

Un séisme de magnitude 6,2 avait déjà frappé l'est de l'archipel indonésien début juillet, sans faire de victimes ni de dégâts majeurs.

En 2018, 2.200 personnes avaient été tuées à Palu, ville d'environ 400.000 habitants et capitale de la province de Sulawesi central (centre), par un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami.

La même année, plusieurs secousses avaient fait quelque 550 morts sur l'île touristique de Lombok et dans la région de Sumbawa (centre-sud).

Et en 2004, l'Indonésie a connu l'une des pires catastrophes sismiques de son histoire avec le séisme de magnitude 9,1 qui avait frappé au large de la grande île de Sumatra (ouest), déclenchant un terrible tsunami responsable de la mort de 170.000 personnes dans le pays et d'environ 50.000 autres dans des pays voisins.